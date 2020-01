Gute Nachrichten für die Jungen und Mädchen der Fritz-Reuter Grundschule in Grevesmühlen. Die Mühlenstraße, die auf dem Weg von der Schule zum Hort liegt, wird demnächst auf Tempo 30 reduziert.

