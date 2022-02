Grevesmühlen: Toben auf Hüpfburgen mit Dinosaurieren

In Grevesmühlens Mehrzweckhalle können sich Kinder und ihre Familien am Wochenende austoben. Es wird dort ein Hüpfburgenland mit vielen aufgeblasenen Dinos aufgebaut.

Am Wochenende ist der Dino Hüpfburgenspaß in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen Quelle: privat