Grevesmühlen

Aus rein sportlicher Sicht ist die Grevesmühlener Stadtmeisterschaft um den Pokal des Bürgermeisters nicht das Topturnier in der Region. Dass es dennoch jedes Jahr für volle Zuschauerränge sorgt, hat vor allem mit der Frage zu tun, welcher Verein in der Stadt in diesem Jahr den Ton angibt.

Dass es dabei auf dem Parkett bisweilen recht ruppig zugeht, sorgt für zusätzliche Spannung. In diesem Jahr fällt das Turnier zum ersten Mal aus. Wie Bürgermeister Lars Prahler mitteilte, sei die Stadtmeisterschaft aufgrund der Pandemiebestimmungen abgesagt. „Auch wenn es schade ist, aber wir können ein Fußballturnier im Dezember weder vernünftig planen noch durchführen.“

GFC ist amtierender Stadtmeister in Grevesmühlen

So bleibt der GFC der amtierende Stadtmeister, die junge Mannschaft, die aktuell in der Kreisoberliga spielt, hatte vor einem Jahr das Turnier souverän gewonnen. Und zwar vor dem SV 77 I und Blau-Weiß Grevesmühlen, Vierter wurde die zweite Mannschaft des SV 77 vor dem GFC II. Nicht angetreten waren Ende Dezember 2019 die Teams von Einheit Grevesmühlen und Fortuna. Hintergrund waren die Ausschreitungen im Jahr zuvor im Rahmen des Turniers.

Kreihen-Cup am 2. Januar steht auf der Kippe

Unklar ist derzeit noch, ob der Kreihen-Cup am 2. Januar stattfinden wird. Wie Peter Brandt vom Ausrichter Fortuna Grevesmühlen erklärte, hätten sich bisher nur zwei Teams angemeldet. Auch sei unklar, welche Pandemieregeln im kommenden Jahr gelten. „Geplant ist das Turnier, aber es steht auf der Kippe“, so Peter Brandt.

Von Michael Prochnow