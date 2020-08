Grevesmühlen: Treckerfreunde machen Landpartie und Stadtrundfahrt

Grevesmühlen

Glänzendes Blech in Blau, Grün und Rot, tuckernde Motoren und Fachsimpelei über Helden der Landwirtschaft, die noch lange nicht zum alten Eisen zählen – in Grevesmühlen haben sich am Sonnabend 30 Freunde alter Traktoren mit ihren Oldtimern getroffen.

An der KFL-Lounge sammelten sie sich und begutachteten gegenseitig ihre liebevoll in Schuss gehaltenen Fahrzeuge. So hatten auch Detlef Bahr, Helmut Eisenberg und Wolfgang Schreger (Foto) ihren Spaß am Fachsimpeln.

Gruppe fährt seit 2017 zusammen

„Wir sind eine lose Gruppe von Treckerfreunden, die seit 2017 immer wieder gemeinsam zu Erntefesten fährt“, sagt Harald Wiechert aus Warnkenhagen. „Da es in diesem Jahr wegen Corona keine Feste in den Dörfern gibt, machen wir so ein paar Touren, um unsere Technik zu zeigen und zu bewegen“, sagt er.

30 Oldtimer unterwegs

Die 30 Treckerfreunde kommen aus dem ganzen Kreisgebiet. Bei ihren Touren nutzen sie vor allem kleine Nebenstraßen, auch weil die alten Traktoren zwar kräftig aber nicht unbedingt schnell sind. An diesem Sonnabend sind sie durch Kalkhorst, Klütz, Arpshagen, Goldbeck, Welzin, Moor und Gostorf bis nach Grevesmühlen gefahren. „Da haben wir auch eine kleine Stadtrundfahrt mit Pause auf dem Marktplatz gemacht“, sagt Wiechert.

Von Malte Behnk