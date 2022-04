Grevesmühlen: Unbekannte randalieren in der Wismarschen Straße

Grevesmühlen

Der Ostersonntag begann für Dirk Budack mit einer bösen Überraschung. Sein Geschäft war das Ziel von Vandalismus. „Die Fotos gingen überall rum, das war nicht wirklich schön, so etwas zu sehen.“ Der Inhaber einer Modeboutique in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen musste den Sonntagvormittag damit verbringen, die Parolen von den Schaufensterscheiben zu wischen. Das war aufwändig, aber am Ende erfolgreich. Die Täter hatten offenbar Sonnabendnacht Sprüch wie „Nazis raus“ und andere Parolen an das Geschäft gesprüht. Das eigentliche Problem ist aber ein anderes: „Sie haben Kleber in die Schlösser gesprüht, da ist mit normalem Werkzeug nichts zu machen“, sagt Dirk Budack, der am Ostersonntag schließlich einen Schüsseldienst rufen musste. „Keine Chance, wir haben alles versucht, aber an die Schlösser kommen wir nicht anders ran.“

Sekundenkleber in den Türschlössern

Wie die Polizei mitteilte, sei das Modegeschäft bislang der einzige Fall, der im Revier in Grevesmühlen aufgelaufen sei. Ob der beziehungsweise die Täter noch weitere Geschäfte beschädigt haben, ist unklar. Weitere Graffiti waren am Sonntag jedenfalls nicht in der Innenstadt zu sehen. Ob möglicherweise noch in weiteren Läden die Schlösser verklebt worden sind, dürften die Betreiber erst am Dienstagmorgen bemerken, wenn sie ihre Geschäfte wieder öffnen.

Schadenshöhe ist unbekannt

Der Frust bei Dirk Budack ist groß, denn wie hoch der Schaden am Ende ist, ist derzeit noch nicht abzusehen. Auch andere Händler und Anwohner sind stinksauer. Denn die Fälle, so ihre Meinung, würden sich inzwischen häufen. Tatsächlich ist der Bahnof in Grevesmühlen inzwischen so etwas wie der Brennpunkt, wenn es um Straftaten geht. Immer wieder werden die frisch sanierten Gebäude beschädigt, die Scheiben an der denkmalgeschützten Unterführung sind mehrfach eingeworfen worden. Graffiti tauchen dort alle paar Tage auf. Eine Kamera der Deutschen Bahn, wie es sie über Jahre in der Unterführung gab, wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten ab- und seitdem auch nicht wieder anmontiert.

Randale rund um den Bahnhof

Mittlerweile gab es mehrere Treffen zwischen den Verantwortlichen der Stadt, der Bundespolizei, den zuständigen Polizeirevier und den Betreibern des Jugendzentrums im Bahnhof, um der Lage Herr zu werden. Sogar Zuvilstreifen der Bundespolizei wurden eingesetzt. Gebracht habe das nach Ansicht der Anwohner bisher überhaupt nichts. Die Betreiber des Jugendzentrums, die Diakonie, verweist darauf, dass die Besucher der Einrichtung mit den Fällen nichts zu tun hätten.

Von Michael Prochnow