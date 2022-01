Grevesmühlen: Unbekannte stehlen DDR-Fahrzeuge im Wert von 9000 Euro

Grevesmühlen

In Grevesmühlen haben Unbekannte mehrere Zweiräder aus einer Garage im AWG-Viertel gestohlen. Dabei handelt es sich zum großen Teil um DDR-Mopeds. Entwedet wurden unter anderem: Simson S51 Enduro in Billiard grün, Simson SR 2 Maron braun, Simson Star Bj 70, Mz TS 250 Bj 75, Simson Chopper Eigenbau mit Suzuki Tank, Peugeot Mofa mit dem Schriftzug Erna auf dem Schutzblech. Dazu nahmen die Täter zwei komplette Motoren (für SR2 und S70) mit. Papiere zu den Fahrzeugen wurden laut Eigentümer nicht entwendet. Vermutet wird, dass die Täter gezielt zugeschlagen haben. Denn in dem Bereich ist es die einzige Garage, die aufgebrochen wurde. Tatzeitpunkt könnte die Silvesternacht gewesen sein, zu dieser Zeit wurden in dem Bereich zwei Fahrzeuge gesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen (Telefon 03881/7200) zu melden.

Mehrere Mopeds wurden in Grevesmühlen gestohlen Quelle: privat

Von Michael Prochnow