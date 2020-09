Grevesmühlen: Verein macht sich für krebskranke Kinder stark

Klütz/Grevesmühlen

In gut drei Monaten ist Weihnachten – und schon jetzt machen sich die Mitglieder des Vereins „Kick for Kids“ Gedanken, wie sie krebskranken Kindern das Fest in ihren schwierigen Zeiten ein wenig schöner gestalten können. „Deshalb haben wir bis Anfang Dezember in Grevesmühlen und Klütz unsere Spendenboxen aufgestellt“, erklärt der Vereinsvorsitzende Jens Templin.

Unterstützen die Aktion gern: Anke und Marieke Mundt. Im Geschäft an der Klützer Straße steht eine Spendenbox. Quelle: privat

Anzeige

Zu finden sind die unter anderem in Grevesmühlen bei Blumen Mundt, im Trend Shop, bei Rolf Wegener Fliesen & Kaminöfen in Grevesmühlen, im Tattoo-Studio „Die with style“ und bei den Eisterrassen an der Bürgerwiese sowie im Schloss-Salon in Klütz. „Dafür Tausend Dank. Mit dem gesammelten Geld, werden wir Geschenke für betroffene Kids organisieren und verschiedene Kinderkrebsstationen in unserem Land unterstützen“, blickt Jens Templin voraus. „Jeder Euro zählt.“

Weitere OZ+ Artikel

Auch im Unternehmen Rolf Wegener Fliesen & Kaminöfen in Grevesmühlen ist eine Spendenbox aufgebaut. Jens Wegener (r.) engagiert sich auch im Verein Kick for Kids. Quelle: privat

Eine Spende ist auch per Überweisung möglich. Der Kontoempfänger ist der Verein Kick for Kids e.V. Die IBAN lautet DE88 1406 1308 0001 1581 20.

Bereits im Sommer hat der Verein krebskranke Kinder unterstützt. Eigentlich sollte im Juni wie gewohnt das Kick for Kids-Turnier mit großer Spendentombola stattfinden. Das musste allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Somit wurden wertvolle Preise von Unternehmen aus der Region und namhaften Vereinen in Deutschland verlost. 1800 Euro kamen zusammen. Der Klützer Verein packte noch einmal 200 Euro obendrauf, sodass 2000 Euro vergeben werden konnten.

Wieder mit dabei: Madeleine Engel vom Schloss-Salon in Klütz. Quelle: privat

Der größte Anteil, 1000 Euro, ging an den Verein Tätowierte gegen Krebs in Wismar. 500 Euro bekam der Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Rostock. Dieser unterstützt seit fast 30 Jahren betroffene Kinder und deren Familien in und nach der schweren Zeit der Behandlung. Über Bunt- und Filzstifte, Malbücher, Gesellschaftsspiele, Bastelmaterial, Puzzlekoffer und Elektrogrills mit Grill-Starterpaketen im Wert von insgesamt 500 Euro freuten sich die Kinder und Mitarbeiter der Station 2 der Kinder- und Jugendklinik in der Universitätsmedizin Rostock.

Von Jana Franke