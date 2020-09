Grevesmühlen

Mehr als 30 Millionen Euro wollen die Stadt Grevesmühlen und das Land in den Bau des Schulcampus im Ploggenseering investieren, die konkreten Planungen haben bereits begonnen, 2025 könnte – wenn alles nach Plan läuft – der Schulbetrieb anlaufen. Geplant sind mehrere Neubauten auf dem Areal zwischen der Mehrzweckhalle und dem Poststeig.

Unter anderem werden die Regionalschule, die Grundschule und die Mosaikschule dort in neuen Gebäuden untergebracht. Damit ändert sich nicht nur die Struktur des Areals, auch die Verkehrsführung soll überarbeitet werden. Im Zuge der Planungen soll die Stadt ein Verkehrskonzept vorlegen, haben die Stadtvertreter beschlossen.

Wohngebiet stammt aus den 1970er-Jahren

Thomas Krohn, Fraktionschef der CDU in der Stadtvertretung betreibt eine Fahrschule und ein Busunternehmen, das unter anderem den Schülerverkehr in diesem Bereich bedient. Er kennt die Schwachstellen. Denn gebaut wurde der Ploggenseering Anfang der 1970er Jahre, zu einer Zeit, als jede Familie maximal ein Auto hatte.

Und Trabant, Wartburg und Co standen in der Regel in der Garage. Inzwischen hat sich die Situation deutlich verändert, die Fahrzeuge sind nicht nur deutlich zahlreicher geworden, auch der Verkehr hat erheblich zugenommen. Die Frage ist nun: Wie kann die Verkehrssituation im Ploggenseering gelöst werden?

Bürgermeisterwiese als Ringverkehr und Parkplatz

Laut Thomas Krohn sei die beste Lösung, den Busverkehr in Richtung Schule nicht mehr durch das Wohngebiet zu führen, sondern stattdessen von der Wismarschen Straße in einem Bogen um die dortige Bürgermeisterwiese herum. Die Schulbusse würden den Bereich dann auch wieder in Richtung Wismarsche Straße verlassen.

Unternehmer und Kommunalpolitiker Thomas Krohn Quelle: Archiv

„Höhe Kindergarten entsteht eine Einmündung in Form eines Ypsilon zum Abfluss des Verkehrs über den Ploggenseering. Und zwar derart gestaltet, dass Großfahrzeuge durch den Ploggenseering fahren können, damit Umzüge stattfinden und Großfahrzeuge wie Feuerwehr, Entsorger etc. dort durchfahren können wie bisher“, so Thomas Krohn. Die Bürgermeisterwiese könnte dann so umgestaltet werden, dass dort Parkmöglichkeiten entstehen sowie Stellflächen für Reisebusse, die beispielsweise bei Klassenfahrten dort stehen können.

Neues Konzept für den Ploggenseering

Da es im Wohngebiet an Pkw-Parkplätzen mangelt, könnte Thomas Krohn sich ein Parkhaus in der Nähe der Mehrzweckhalle vorstellen, das über drei Etagen reichen würde. Um kein Hochhaus dort zu errichten sollte das erste Deck unterirdisch liegen, das zweite in Höhe der Straße, das dritte dann als Obergeschoss. Der Unternehmer mahnt zudem, dass das Problem der Elterntaxis gelöst werden müsse. Immer wieder kommt es vor allem morgens zu Problemen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und dabei die Schulbusse behindern.

Das Wohngebiet Ploggenseering Der Ploggenseering entstand in Grevesmühlen nach Angaben von Ortschronist Eckart Redersborg in den Jahren 1970 bis 1974. Er umfasst 19 Wohnblöcke mit insgesamt 600 Wohnungen, die Sport- und Mehrzweckhalle wurde 1972 eröffnet. Der überwiegende Teil der Wohnungen wird von der Wobag verwaltet, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Grevesmühlens. Drei Blöcke mit 72 Wohnungen verwaltet die Wohnungsgenossenschaft. Zuvor handelte es sich bei dem Areal östlich der Santower Straße um Ackerland, in den 1930er-Jahren wurden dort Gärten angelegt. Die erste Schule, die damals errichtet wurde, war die heutige Grundschule am Ploggensee, die ehemalige POS Wilhelm Pieck im Jahr 1969/70. Am 1. September kam die Kinderkrippe dazu, wenig später die POS Kurt Bürger, die heutige Wasserturmschule. Ebenfalls 1972 wurde auch die Badeanstalt am Ploggensee eingeweiht.

Nachnutzung für Wasserturmschule unklar

Parallel zum Verkehrskonzept kümmert sich ein Ingenieurbüro um ein Konzept für das Wohngebiet Ploggenseering. Stimmt die Verkehrsführung? Wie müssen die Gehwege angeordnet werden? Die gesamte Struktur wird unter die Lupe genommen im Zusammenhang mit dem Bau des Schulgelände.

Passend dazu plant das DRK Nordwestmecklenburg eine Fußgängerbrücke über die B 105. Von der Mehrzweckhalle soll sie über die Bundesstraße zum geplanten Wohnprojekt am Ploggensee führen. Auch diese Idee soll in die Planungen zum Verkehrskonzept einfließen. Unklar ist derzeit noch, wie das Gebäude der heutigen Wasserturmschule genutzt werden soll. Das 50 Jahre alte Schulgebäude wird nach Fertigstellung des Schulcampus leer stehen. Eine Nachnutzung gibt es noch nicht. Ideen gehen in Richtung Berufsschule.

