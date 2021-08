Grevesmühlen: Verkehrsprobleme wegen Arbeiten am Regenwasserkanal

Grevesmühlen

Moderne Technik kommt für den Zweckverband Grevesmühlen gerade zum Einsatz, um einen Regenwasserkanal zu reparieren. Weil das Rohr mit einem Durchmesser von 1,20 Meter stark beschädigt ist und ohne eine Reparatur einstürzen könnte, gibt es für Autofahrer momentan Behinderungen an der Gebhartstraße. Dort kann die Straße nur auf einer Fahrbahnseite und nur in Richtung Kreisverkehr befahren werden, damit die Fachleute an den Rohren arbeiten können.

Viele fahren entgegen der Einbahnstraße

Diese Regelung, beziehungsweise die für die Baustelle aufgestellten Verkehrszeichen, scheinen die Autofahrer im Süden Grevesmühlens zu verwirren. „Immer wieder fahren hier Autos falsch herum rein, obwohl es eine Einbahnstraße ist“, erzählt Sandra Boldt, Verbandsvorsteherin beim Zweckverband Grevesmühlen. Für alle Autos, die vom Kreisverkehr an der Bahnhofstraße kommen, ist die Einfahrt in die Gebhartstraße nämlich gesperrt. Wer zu Aldi und Markant möchte, muss die Zufahrt über den Bahnhof nehmen, den Gebhartweg. Er führt direkt auf den Parkplatz der Supermärkte.

Behinderungen bis 27. August

Laut Planung sollen die Arbeiten aber schon Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Doch was wird genau gemacht? „Um die Bauzeit und Schäden an Straße oder Fußweg so gering wie möglich zu halten, lassen wir die Sanierung in einem Inline-Verfahren machen“, sagt Sandra Boldt. Das bedeutet, dass in den beschädigten Kanal aus Betonelementen ein Kunststoffschlauch eingezogen wird. „Er ist mit einem Harz getränkt und wird aufgeblasen, wenn er auf voller Länge ausgelegt ist. Mit UV-Licht wird dann alles ausgehärtet“, erklärt Sandra Boldt.

Mitarbeiter des Zweckverbands Grevesmühlen und der Firma Ex-Rohr ziehen den Schlauch vom Lastwagen, der im Regenwasserkanal aufgeblasen wird. Quelle: Heiner Rieger

Zweckverband in Zahlen Der Zweckverband Grevesmühlen versorgt in seinem Gebiet 46 614 Einwohner mit Trinkwasser und bereitet deren Schmutzwasser wieder auf. Es gibt 14 899 Trinkwasseranschlüsse. Die Leitungen im Versorgungsnetz für Trinkwasser sind insgesamt 743 Kilometer lang. Das Kanalnetz für Abwässer ist insgesamt 693 Kilometer lang. 31 Kläranlagen reinigen das Wasser. Im Zweckverband sind 109 Mitarbeiter, darunter acht Auszubildende beschäftigt. Infos: www.zweckverband-gvm.de

Großer Schlauch durch kleinen Kanaldeckel

Das besondere an dieser Baustelle ist, dass der Inline-Schlauch durch den runden Schacht in der Straße eingefädelt werden soll. Doch die Öffnung ist nur 62 Zentimeter breit. „Allerdings wollen wir uns so ersparen, die Straße aufzuschneiden. Dann hätten wir zwar einen größeren Zugang, müssten die Fahrbahn aber auch wieder flicken“, so Sandra Boldt.

Im Entengang durch den Kanal

Mit dieser Besonderheit ist die Arbeit an der Gebhartstraße auch für die Mitarbeiter der Firma Ex-Rohr neu. Die meisten von ihnen waren bei den Arbeiten am Montag aber kaum zu sehen, weil sie unter der Erde im etwa 1,20 Meter breiten und hohen Kanal beschäftigt waren. So zog ein Mitarbeiter eine dicke Folie von einem bis zum anderen Ende der Baustelle. Etwa 150 Meter legte er so mit der Plane im Schlepptau im Entengang zurück. „Auf ihr wird der eigentliche Schlauch später gezogen. Die Folie ist da, damit er besser gleitet. Außerdem nehmen wir noch Speiseöl zur Hilfe“, sagt einer der Kanalarbeiter.

Passt: Mitarbeiter von Zweckverband und Ex-Rohr haben den 150 Meter langen Spezialschlauch in den 62 Zentimeter großen Kanalschacht eingefädelt. Quelle: Heiner Rieger

Kunststoff hält Erschütterungen besser stand

Mit dem Verfahren, den Kanal von innen auszukleiden und zu stabilisieren, hat der Verband schon bei Rohrsanierungen in der Rudolf-Breitscheid-Straße gute Erfahrungen gemacht. „In diesem Bereich von Grevesmühlen nimmt der Verkehr zu und es fahren auch immer mehr schwere Fahrzeuge“, sagt Sandra Boldt. „Der Kunststoff des Schlauchs ist, wenn er ausgehärtet ist, genauso stabil wie Beton, hält aber Erschütterungen besser aus“, erklärt die Verbandsvorsteherin.

Kontrolle alle zehn Jahre

Die Schäden am Regenwasserkanal unter der Gebhartstraße waren bei einer regulären Überprüfung festgestellt worden. „Die werden alle zehn Jahre gemacht, in Trinkwasserschutzgebieten auch alle fünf Jahre“, erklärt Sandra Boldt. Der Regenwasserkanal an der Gebhartstraße, durch den ein Großteil des Wassers aus der Grevesmühlener Innenstadt fließt, war mit einer Kamera befahren worden. Er wurde 1983 gebaut. Bei der Untersuchung wurde ein Riss in Längsrichtung festgestellt. Ohne die jetzt durchgeführte Reparatur hätte in den nächsten Jahren schlimmstenfalls die Straße einbrechen können.

Von Malte Behnk