Grevesmühlen: Vermisste 14-jährige Schülerin ist wieder da

Grevesmühlen

Die seit Mittwoch vermisste Schülerin aus Grevesmühlen ist wieder da. Das Mädchen war am Mittwoch vor der Wasserturmschule das letzte Mal gesehen worden. Anschließend sei die 14-Jährige nicht nach Hause gekommen. Nach OZ-Informationen hatte sie das Schulgelände demnach nicht betreten an jenem Tag. Die Mutter hatte am Abend schließlich eine Vermisstenmeldung aufgegeben.

Die Polizei setzte bei der Suche sogar einen Fährtenhund ein, um die Spur der Schülerin aufzunehmen. Zusätzlich haben die Beamten diverse mögliche Kontaktadressen überprüft, wo sich das Mädchen aufhalten konnte.

Am Donnerstagabend konnte nun Entwarnung gegeben werden. Die 14-Jährige ist wieder zu Hause.

Von Michael Prochnow