Grevesmühlen: Viele Besucher beim Osterfeuer am Ploggensee

Grevesmühlen

Endlich wieder Osterfeuer: In vielen Städten und Dörfern trafen sich am Wochenende die Menschen zu den Veranstaltungen, die in den meisten Fällen von der örtlichen Feuerwehr organisiert werden. So wie in Grevesmühlen.

Auf die ersten Besucher mussten die Organisatoren nicht lange warten. Denn schon vor dem offiziellen Start um 18 Uhr waren etliche gekommen. Sie wollten live dabei sein, wenn das Feuer angezündet wird. „Ich finde es schön, dass wieder ein Osterfeuer stattfinden kann“, so der Lübecker Jan Bühring, der gerade zu Besuch bei seinen Eltern in Grevesmühlen war. Er gehörte nicht zu den einzigen auswärtigen Gästen, die sich hier einfanden. So sah der Ratzeburger Wolfgang Neumann bei seiner Durchreise in Richtung Ostsee viele Menschen zum Ploggensee eilen und schloss sich ihnen einfach an. An ein Osterfeuer hatte er dabei zunächst nicht gedacht, freute sich aber umso mehr, dabei sein zu können.

Etwa 25 Feuerwehrleute hatten einige Stunden zuvor Paletten und anderes Holz von der GER Umweltschutz GmbH, der Baustoff-Firma Henri Benthack und dem städtischen Bauhof zu einem mehrere Meter hohen Berg gestapelt. Am Abend sorgten sie dann nicht nur für das lodernde Feuer, sondern bei den Besuchern neben Getränken bei gegrilltem Nackensteak, Hähnchenfleisch und Bratwürsten auch für ausreichend Essen bei den Besuchern. Unterstützung erhielten sie dabei von Mitgliedern des Fördervereins.

Viele Menschen kamen zum Osterfeuer am Ploggensee in Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

Das Geschehen ganz aus der Nähe verfolgten indes auch vier Akteure der Medical Task Force-Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes. „Wir wurden nicht angefordert, wollten aber präsent sein“, sagte Dominic Sack als einer von ihnen. Für den Fall, dass sich jemand verletzen oder sich andere gesundheitliche Probleme einstellen sollten.

Zugführer Nico Voigt und Feuerwehrfrau Sandra Lehnert. Quelle: Dirk Hoffmann

„Wir freuen uns, dass wir das Osterfeuer wieder durchführen können“, hatte Zugführer Nico Voigt aus Grevesmühlen kurz vor dem Beginn noch gesagt, nachdem das aufgrund von Corona zwei Jahre nicht mehr möglich war. Am Ende war er überwältigt von der Resonanz mit geschätzt weit über einhundert Besuchern. Der große Aufwand der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen hatte sich gelohnt. Für die Kameradinnen und Kameraden steht in wenigen Tagen das nächste Event an. Am 15. Mai sind sie von 10 bis 16 Uhr am Langen Steinschlag beim großen Straßenfest dabei.

Von Dirk Hoffmann