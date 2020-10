Sind die Ampeln an der Kreuzung B 105/Klützer Straße in Grevesmühlen defekt? Vor wenigen Tagen wurden einige der Signalanlagen abgebaut und durch mobile Ampeln ersetzt. Dahinter steckt ein Vorhaben der Grevesmühlener Stadtwerke. Was die Autofahrer in den nächsten Wochen noch erwartet, erfahren Sie hier.