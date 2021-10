Der tragische Unfall am Filmset in den USA, bei dem Schauspieler Alec Baldwin eine Kamerafrau tödlich verletzte, sorgt weltweit für Aufregung. Mario Eichendorf, im Piraten Open Air in Grevesmühlen zuständig für Waffen und Action, über die Sicherheit in Deutschland und die Frage, ob so etwas hier passieren könnte