Grevesmühlen: Warum diese fünf Menschen einen Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt erhalten

Grevesmühlen

Seit 2013 werden Männer und Frauen aus Grevesmühlen mit einer Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt geehrt, die sich in besonderer Weise für die Menschen in ihrer Umgebung einsetzen. Die Kandidaten für diese Auszeichnung, die im Rahmen des Empfangs des Bürgermeisters vorgenommen wird, werden im Vorfeld nominiert. In diesem Jahr sind es drei Frauen und zwei Männer, die ins Ehrenbuch aufgenommen werden. Das Angelika Ruhnke, Maria Harder, Susanne Pratz, Torsten Kossyk und Burkhard Milverstädt.

Die unermüdliche Helferin im Behindertenverband

Angelika Ruhnke. Quelle: Dirk Hoffmann

Es war Mund- zu Mundpropaganda, die Angelika Ruhnke zum Grevesmühlener Behindertenverband führte. Der Verband, der Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen unterstützt und begleitet, brauchte ihre Hilfe. Die gelernte Erzieherin sagte zu, obwohl sie nach eigener Aussage vorher nie Kontakt zu Menschen mit Behinderungen hatte. „Aber es klappte ganz gut“, sagt sie, die seit dem 1. Januar 2013 beim Behindertenverband auf 450 Euro-Basis beschäftigt wird. Zu ihrer Arbeit gehört es, Menschen mit Behinderungen aus dem Wohnheim St. Georg-Stift abzuholen und mit ihnen den Nachmittag im Museums- und Vereinshaus am Kirchplatz zu gestalten. Außerdem organisiert und leitet sie einmal in der Woche in der Werkstatt für Behinderte der Diakonie im nördlichen Mecklenburg einen Computerkurs und hilft mittwochs bei der Freizeitgestaltung im Wohnheim der Diakonie in Menzendorf. Dazu kommen weitere Aktivitäten wie das Organisieren von Ausflügen oder das Ausschmücken der Räumlichkeiten bei Veranstaltungen. Sie hat es nach Aussage von Heidrun Lange, Vorsitzende des Grevesmühlener Behindertenverbandes, längst verdient, geehrt zu werden.

Das sind die Namen aus dem Ehrenbuch 2013: Roland Poschadel (für seine Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2014: Jürgen Bühring (für seine Arbeit als Vorsitzender im Förderverein der Grundschule Fritz-Reuter); Norbert Poschadel (als Rettungsschwimmer im Freibad); Renate Martens (für ihre Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2015: Peter Neumann (für seine Arbeit für den Umwelt- und Naturschutz); Heinz Nobis (für seine Arbeit im Bauhof Grevesmühlen und für die Feuerwehr der Stadt) 2016: Heidrun Lange (für ihre Arbeit als Vorsitzende des Behindertenverbandes); Helga Satow (für ihre jahrzehntelange Arbeit als Übungsleiterin im Bereich Turnen); Hans-Joachim Schönfeldt (für seine Arbeit in der Flüchtlingshilfe); Sven Schiffner (für seine Arbeit bei der Aufarbeitung der Cap Arcona-Geschichte) 2017: Jan Huschke (für seinen Einsatz für die Jugendarbeit der Stadt); Klaus Erdmann (für sein Engagement als Stadtvertreter); Christoph Uhle (für seine Arbeit für den SV Blau-Weiß) 2018: Holger Anders (für seine Arbeit in der evang. Kirchengemeinde); Norbert Koch (für seine Arbeit für die Lidahilfe); Eckart Redersborg (für seine Arbeit für die Geschichte der Stadt und den Heimatverein); Wolfgang Seidel (für seine Arbeit als Vorsitzender des Freizeitclubs); Reinhard Galda (für seine Arbeit im Freibad) 2019: Karin Krüger (für ihre Arbeit im Heimatverein und für den Erhalt der plattdeutschen Sprache); Horst Lederer (für seine Arbeit bei der Erstellung der Kirchenchronik); Angret Redersborg (für ihre Arbeit in der Tanz- und Trachtengruppe) 2020: Anneliese Fenner ist für die Fahrten des Kreihnsdörper Seniorenvereins verantwortlich, Barbara Kossakowski für ihr Lebenswerk im Liederkreis, Torsten Meier als KCV-Präsident

Seine Leidenschaft gehört der Musik

A

Burkhard Milverstädt Quelle: Jana Franke

usgezeichnet wird auch Burkhard Milverstädt. Knapp 20 Jahre war der gebürtige Karlsruher Vorsitzender, Spieler, Autor und Regisseur bei der Heimatbühne „Schortens“ im niedersächsischen Wilhelmshaven, ehe er 2015 ins mecklenburgische Grevesmühlen zog. Seine Leidenschaft für die Musik und Musicals setzt er seitdem in seiner neuen Heimat trotz einer Lungenkrankheit fort. So hat er eine Musical-Crew ins Leben gerufen, die sich wöchentlich im Bahnhof trifft. Geprobt wird hier fleißig für das ABBA-Musical „Mamma Mia“. „Es ist erstaunlich, wie er die Menschen dafür begeistern kann. Die Gruppe hat viel Spaß daran“, so Stefan Baetke, der ihn seit mehreren Jahren kennt und das sehr gut einschätzen kann. Denn Baetke gehört wie Milverstädt zu den Kulturbanausen, die 2019 die ersten beiden Musiknächte in Grevesmühlen organisierten. Auch wenn eine Fortsetzung dieser Nächte 2020 und 2021 aufgrund von Corona nicht möglich war, gibt es die Gruppe nach wie vor. Und bei den stattfindenden Treffen ist auch Milverstädt immer dabei. Was er macht und tut, da ist er immer mit Herzblut dabei, sagt Baetke.

Sie prägte die Kirchenarbeit in Grevesmühlen

Pastorin Maria Harder in den Sitzreihen der Nikolaikirche. Quelle: Jana Franke

Zum Abschied aus Grevesmühlen wird auch Maria Harde geehrt, die nach acht Jahren als Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Grevesmühlen verlässt. „Wir bedauern ihren Weggang. Sie war eine freundliche und moderate Person. Sie hat es geschafft, dass die Kirchengemeinde Teil der Kommune geworden ist“, sagt Thomas Hacker vom Kirchengemeinderat voller Hochachtung vor dieser Frau. Ihr sei es zu verdanken, dass seit einigen Jahren auch die Kirche in den vorweihnachtlichen Adventsmarkt mit einbezogen wird. Außerdem lobt Hacker ihr Engagement in der Ökumene der christlichen Kirchen und Gemeinschaften in Grevesmühlen. Gekümmert habe sie sich auch um die Senioren in den Pflegeheimen, die es zu Beginn der Corona-Zeiten ja besonders schwer hatten, als sie keine Besuche mehr empfangen durften und einige sehr an Vereinsamung litten. Darüber hinaus ist Maria Harder Mitbegründerin des ECK, dem offenen Kunstraum am Busbahnhof in Grevesmühlen, wo sich Menschen unterschiedlichen Alters und Kulturen treffen. Um miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch um etwas alleine oder zusammen mit anderen zu gestalten.

Wenn die Arbeit zur Leidenschaft wird

Susanne Pratz Quelle: Dirk Hoffmann

Als „Bürgerarbeiterin“ war Susanne Pratz am 1. Juli 2021 im Behindertenverband Grevesmühlen auf 450 Euro-Basis eingestellt worden. Die wöchentlichen zwölf Stunden des Mini-Jobs reichen gerade einmal dafür aus, an drei Tagen in der Woche zusammen mit Angelika Ruhnke die Menschen mit Behinderungen aus dem Wohnheim abzuholen und mit ihnen den Nachmittag im Vereinshaus zu gestalten. Die Frauen begleiten sie auch wieder zurück in das Wohnheim. Das erfordert Zeit und ist für den Lebensinhalt der Betroffenen wichtig, wie Heidrun Lange als Vorsitzende des Behindertenverbandes Grevesmühlen meint. Außerdem würden 25 der 80 Mitglieder des Verbandes in dem Wohnheim leben.

Wie Angelika Ruhnke erbringt Susanne Pratz weitaus mehr Leistungen, als es in den zwölf Stunden möglich wäre, für den Verein. Dazu gehören unter anderem die Leitung eines Computerkurses und die wöchentliche Freizeitgestaltung im Wohnheim in Mummendorf. Auch Wünsche der Betroffenen wie das Einkaufen oder das gemeinsame Backen werden erfüllt. „Nun wird die Arbeit geehrt, die schon jahrelang gemacht und von vielen als selbstverständlich angesehen wird“, so Heidrun Lange.

Der Anwalt und Reservesoldat

Torsten Kossyk Quelle: privat

Lange überlegen musste Torsten Kossyk nicht, als er um Unterstützung im Kampf gegen das Corona-Virus gebeten wurde. Als Angehöriger des Kreisverbindungskommandos Nordwestmecklenburg nahm er sich seine Uniform als Reservist der Bundeswehr und fuhr nach Schwerin in das Landeskommando von Mecklenburg-Vorpommern. Dort nahm Kossyk dann Anträge auf und half bei der Verteilung und Koordinierung der Aufgaben in den verschiedenen Impf- und Testzentren vor Ort. Nach den acht Stunden in Schwerin war für Kossyk der Arbeitstag noch nicht beendet. Anschließend begab er sich in seine Anwaltskanzlei in Grevesmühlen, um dort liegen gebliebene Arbeiten zu erledigen. Insgesamt sechs Wochen, davon jeweils drei Wochen im März und Mai, hatte Kossyk im Landeskommando in Schwerin Aufgaben zur Bekämpfung des Corona-Virus übernommen. „Das würde ich immer wieder so machen“, sagt Kossyk, der seit 2018 im Kreisverbindungskommando Nordwestmecklenburg tätig ist und unter anderem bei der sehr aufwendigen Brandbekämpfung in Lübtheen im Jahr 2019 mitgeholfen hat.

Für seinen Einsatz bekommt Torsten Kossyk eine Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt Grevesmühlen.

Von Dirk Hoffmann