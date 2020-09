Grevesmühlen

Ein Knopfdruck – und schon läuft das Wasser in die Flasche von Paul. Praktisch, schnell, gesund. „Gerade im Sommer, wenn es richtig heiß war, sind die Kinder auf die Schultoilette gegangen, um ihre Wasserflaschen aufzufüllen. Das wollten wir ändern“, erklärt Matthias Jankowski vom Schulelternrat der Grundschule „ Fritz Reuter“ in Grevesmühlen. Auf dessen Initiative steht nun ein Wasserspender auf dem Flur, der von den Mädchen und Jungen bereits rege genutzt wird. Gesponsert hat den der Zweckverband. Der Schulförderverein und die Grevesmühlener Firma Heuer finanzierten die Einbaukosten.

Elternvertreter Matthias Jankowski Quelle: privat

Mit der Neuanschaffung nimmt die Schule Abschied von den Milchgetränken mit Geschmack, die täglich in Tetra-Packs ausgegeben wurden, wenn die Eltern es für ihre Kinder bestellten. Die haben den Zuckerkonsum der Grundschüler ordentlich nach oben geschraubt. „Das Milchangebot wird es in Zukunft nicht mehr an unserer Schule geben“, erklärt Schulleiterin Andrea Kodanek.

Projekt soll ausgebaut werden

Die Aktion des Zweckverbandes soll auch auf weitere Einrichtungen ausgeweitet werden. Begründung: Trinkwasser gehört zu einer gesunden Schulverpflegung. „In den Köpfen der Kinder soll ankommen, dass Wasser aus dem Hahn schmeckt“, begründet Sandra Boldt vom Zweckverband. „Das zu vermitteln, gehört zu unserem Bildungsauftrag.“

Auch in der Lüdersdorfer Grundschule sei Interesse signalisiert worden. Die Einrichtung hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Einen Schritt weiter ist bereits der Hort in der Kita „Am Lustgarten“. Auch hier können die Kinder bald ihren Durst an einem Wasserspender stillen. Das Gerät steht, es fehlt nur noch die offizielle Freigabe vom Gesundheitsamt.

Daumen hoch für den Wasserspender im Hort. Über den freuen sich (v. l.) Mayla, Ciara, Sophia, Jette und Josefine. Unterstützt haben das Projekt Nicole Oeberst von der Elternvertretung und Tom Richter von der Wilms GmbH. Quelle: Jana Franke

„Die Idee dazu gibt es schon seit 2018“, erklärt Kita-Leiterin Doreen Hintz. Die Elternvertretung habe sich dafür starkgemacht, dass ein solcher Spender aufgestellt wird. „Wenn die Kinder aus der Schule kamen, waren meistens die Trinkflaschen leer“, erzählt Doreen Hintz. Der erste Gang der Mädchen und Jungen war dann auf die Toiletten, um ihre Flaschen am Waschbecken aufzufüllen. „Oder sie hielten ihre Köpfe unter den Hahn“, berichtet sie lachend. Aus hygienischen Gründen ist nun der separate Wasserspender aufgestellt worden. „Die Kinder können sich jederzeit bedienen“, erklärt Doreen Hintz.

Neben den Wasserspendern an Schulen betreut der Zweckverband auch sogenannte öffentliche Ventilbrunnen mit Trinkwasser auf Spielplätzen oder Sportstätten. 18 sind im gesamten Verbandsgebiet verteilt.

Von Jana Franke