Grevesmühlen

Die Badesaison beginnt theoretisch am 1. Mai, auch im Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen. Allerdings war es für die Rettungsschwimmer der Wasserwacht des DRK aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht einfach, über den Winter die Ausbildung weiterzuführen. Sie beschränkte sich größtenteils auf theoretische Inhalte und Übungen an Land.

77 junge Menschen ausgebildet

Frank Schuster, als Leiter der Wasserwacht der DRK-Ortsgruppe Grevesmühlen, bildet seit 2012 Rettungsschwimmer aus. „Ich wollte das Schwimmen in die Schule holen“, erzählt der 38-jährige Lehrer des Gymnasiums „Am Tannenberg“, wo er auch immer wieder neuen Nachwuchs aus den Reihen der Schülerinnen und Schüler gewinnt. Insgesamt 77 junge Menschen hat Schuster in den zurückliegenden Jahren zu Rettungsschwimmern ausgebildet.

Kein Schwimmen im Winter

Durch die Corona-Pandemie war ein Besuch der Schwimmhalle in Lübeck, wo man sich sonst immer über den Winter traf, nicht möglich. Untätig blieben die Rettungsschwimmer aber nicht. Bis zum zweiten Lockdown kurz vor Weihnachten fand regelmäßig die Theorieausbildung, unter anderem mit Knotenkunde, Erster Hilfe und Befreiungsgriffen, statt. Auch danach hielt Schuster Kontakt zu ihnen. Das musste er auch, denn die neue Badesaison rückt näher. Und dafür werden Rettungsschwimmer benötigt.

Bis zu drei Retter am Ploggensee

In der Regel sind es zwei von ihnen, die den Badebetrieb am Ploggensee absichern. Bei besonders vielen Besuchern können es aber auch mal drei Rettungsschwimmer sein, wie Schuster erzählt. „Der Vertrag mit dem Freibadverein ist bereits geschlossen“, sagt er. Beginnen würde er am 1. Mai und am 30. September enden.

Lehrgänge mit Reinhard Galda

Stattfinden sollen auch 2021 wieder mehrere Schwimmlehrgänge mit Reinhard Galda. Der erste, vom 21. bis 26. Juni, ist für die Kinder gedacht, die bereits schwimmen können, hier aber zum Beispiel das Seepferdchen oder eine Stufe ablegen wollen. Die Termine für die anderen drei Lehrgänge mit Galda, bei denen Kinder das Schwimmen erlernen, sind vom 28. Juni bis 3. Juli, vom 5. bis 10. Juli und vom 12. bis 17. Juli.

Schwimmkurs im Freibad am Ploggensee. Reinhard Galda motiviert und trainiert Kinder im Schwimmen. Quelle: Knut-Henning Miersch

Seit elf Jahren Schwimmkurse

Für Galda, der seit 1971 Rettungsschwimmer ist, ist es eine Herzensangelegenheit, dem Nachwuchs das Schwimmen beizubringen. Seit elf Jahren finden mit ihm die Lehrgänge im Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen statt. Doch wann die Badesaison im Grevesmühlener Freibad beginnt, das wird wie schon 2020 auch diesmal nicht allein vom Wetter abhängen. Dessen ist sich auch Benny Andersson bewusst.

Eine freudige Nachricht kann der Vorsitzende des Freibadvereins unabhängig davon bereits verkünden. Von der Bürgerstiftung der Volks- und Raiffeisenbank erhält der Verein aus einem Sonder-Spendentopf 1500 Euro. Davon sollen unter anderem neue Schwimmhilfen gekauft werden.

Von Dirk Hoffmann