Grevesmühlen

Das Hoffen war vergeblich: Das vorweihnachtliche Straßenfest, wie der Weihnachtsmarkt in Grevesmühlen offiziell heißt, wird am 27. November nicht stattfinden. Das gab die Stadtverwaltung am Freitag bekannt. Händler und Unternehmer aus Grevesmühlen hatten in den vergangenen Tagen noch öffentlich erklärt, dass sie sich eine Veranstaltung im Außenbereich durchaus vorstellen könnten.

„Hauptgrund für die Absage ist, dass es aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht möglich sein wird, die Veranstaltung so durchzuführen, dass sie den Erwartungen aus den Vorjahren entsprechen würde“, sagt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Wir müssten Wegeleitsysteme einrichten, Schutzvorrichtungen aufbauen und so weiter.“ Außerdem werde es schlichtweg unmöglich, zum Beispiel Abstandsregelungen so zu kontrollieren und dass die Gäste des Adventsmarktes dies auch nicht als Gängelung empfinden. „Auch 3G oder 2G sind keine Option mitten in der Innenstadt“, so Lars Prahler.

Hauptgrund: Zu geringe Impfquote

Von der bundesweit dramatischen Entwicklung sei die Region noch nicht so betroffen wie andere Landesteile. „Der Trend ist bei uns der gleiche, nur mit leichtem zeitlichen Verzug. Hauptgrund dafür ist die weiterhin zu geringe Impfquote“, so der Bürgermeister. „Wenn es nicht gelingt, dass die Zahl der Ungeimpften runtergeht, bleiben Veranstaltungen wie der Adventsmarkt oder auch unser Stadtfest auf unabsehbare Zeit problematisch.“

Stollen und Würste am 4. Dezember auf dem Markt

Den Markttreibenden, die auf dem Adventsmarkt stehen wollten, bietet die Stadt über die Adventszeit Buden auf dem Marktplatz am Weihnachtsbaum an. Auch werden in der Adventszeit diverse Musikveranstaltungen mit der Kreismusikschule oder auch dem Räuber Brummbart stattfinden. Weihnachtsstollen der Bäckerei Freytag und Würste der Fleischer Rump und Fischer, deren Erlöse der Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG zugutekommen, werden am Sonnabend, den 4. Dezember, so weit der Vorrat reicht, in den Weihnachtsbuden auf dem Marktplatz verkauft.

Bürgermeister bietet Lieferung an

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, an den Stollen und an die Wurst zu kommen: „Für alle, die es wollen, bringe ich am 4. Dezember ab 13 Uhr ein Paket auch nach Hause“, verspricht Lars Prahler. Bei Interesse bitte anrufen unter 038 81 / 72 31 03 oder eine Mail an pressestelle@grevesmuehlen.de mit Namen, Adresse und Anzahl der Stollen- und Wurstpakete senden.

Von Michael Prochnow