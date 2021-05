Grevesmühlen: Weitere Corona-Fälle in Pflegeheim

Grevesmühlen/Wahrsow

Werner Pfeifer erwartet, dass die Infektionskette in der DRK-Wohnanlage „Am Tannenberg“ mit Ablauf der behördlich verordneten Quarantäne gebrochen sein wird. Bis 10. Mai hat die Kreisverwaltung ihre Allgemeinverfügung verlängert, bestätigt der Leiter des Pflegeheims in Grevesmühlen. Ursprünglich sollte die Quarantäne am 3. Mai enden. Doch nach Auskunft des Kreises gab es „immer wieder Folgeinfektionen bei weiteren Bewohnern und Mitarbeitern.“

Am 21. April war klar, dass sich sechs Bewohner und drei Reinigungsmitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Nach weiteren Test in den darauffolgenden Tagen stieg die Zahl der bekannten Fälle auf insgesamt 24. Angesteckt hatten sich 16 Bewohner und acht Mitarbeiter, darunter auch Pflegekräfte.

Heimleiter: „Wir haben regelmäßig getestet.“

Werner Pfeifer erläutert: „Wir haben regelmäßig getestet – sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter.“ Das werde weiterhin geschehen.

Quarantäne bedeutet für die Menschen in der Wohnanlage „Am Tannenberg“: kein Besuch. Nach Möglichkeit sollen sie sich in ihren Zimmern aufhalten. Dort werden sie versorgt.

Schon seit Längerem gehören Schnelltests, Flächendesinfektionen, häufiges Lüften und Regeln für Gäste zum Alltag des DRK-Pflegeheims in Grevesmühlen. So schützt es Besucher und Mitarbeiter vor einer Ansteckung. Werner Pfeifer hat keine Erklärung dafür, dass die Krankheit trotz aller Vorsichtsmaßnahmen auf andere Wohnbereiche übergreifen konnte.

Die meisten Infizierten waren geimpft

Fest steht, was bereits beim ersten Ausbruch auffiel und sich bei weiteren Fällen bestätigte: Die meisten Infizierten waren geimpft. Bis auf ein Ehepaar galt das für alle Bewohner. Auch die meisten Mitarbeiter sind geimpft.

Die Krankheit verlief bei den meisten Infizierten glimpflich. Drei Bewohner sind im Krankenhaus – nach Absprachen mit dem Gesundheitsamt, Betroffene mit bestimmten Symptomen frühzeitig einzuliefern. Eine Frau ist in der vorigen Woche im Krankenhaus verstorben. Covid-19 war nicht der Einlieferungsgrund.

Von der Pandemie sind immer wieder Alten- und Pflegeheime betroffen. Im „Haus am Brink“ in Wahrsow haben sich nach Auskunft der Kreisverwaltung neben sieben Bewohnern auch fünf Mitarbeiter einer Frühschicht infiziert. Auch dort hat die Behörde die Quarantäne bis 10. Mai verlängert – allerdings nicht für alle. Der Kreis erläutert: „42 Bewohnerinnen und Bewohner sowie einige Beschäftigte sind von der Quarantäne nicht betroffen, da sie bereits doppelt geimpft und damit nach den angepassten Regularien nicht als Kontaktperson der Kategorie eins eingestuft werden.“

Von Jürgen Lenz