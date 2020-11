Grevesmühlen: Weitere Klassenstufe am Gymnasium in Quarantäne

Grevesmühlen

Am Mittwoch ist auf Anweisung des Gesundheitsamtes eine weitere Klassenstufe des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen in Quarantäne geschickt worden. Das verkündete die Schulleitung am Vormittag auf ihrer Homepage. Betroffen ist nun die Klassenstufe 7. Bereits am Dienstag mussten die Zehntklässler nach einem positiven Testergebnis bei einem Schüler nach Hause. Ebenso in Quarantäne geschickt worden sind bis zu diesem Zeitpunkt sechs Lehrkräfte. Am Wochenende bestätigte das Gesundheitsamt einen Corona-Verdachtsfall im Kollegium des Gymnasiums.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Quarantäne für die Zehntklässler und Lehrer dauert bis einschließlich 24. November an, die der Siebtklässler bis zum 25. November. Der Landkreis veröffentlichte nun eine Allgemeinverfügung auf seiner Homepage. Demnach wird die Testung der Zehntklässler am 12. November in der Schule angeboten. Dafür wird ein mobiles Abstrichzentrum vor Ort sein. Zum weiteren Vorgehen bei den Siebtklässler gibt es bisher noch keine weitere Informationen.

Anzeige

Auch an der Regionalen Schule Am Wasserturm werden Schüler über Internet mit Schulaufgaben versorgt. Sie dürfen ebenfalls zunächst bis zum 24. November nicht in die Schule. Betroffen sind 120 Schüler der siebten und achten Klasse sowie zehn Lehrkräfte. Nach Informationen des Landkreises war ein Schüler positiv getestet worden, der Teil eines erweiterten Infektionsgeschehens von insgesamt sieben Fällen in seinem persönlichen Umfeld ist.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke