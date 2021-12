Grevesmühlen

Eine stattliche Weihnachtstanne hat die Stadt Grevesmühlen jedes Jahr auf dem Marktplatz, woran es die vergangenen Winter haperte, war die Beleuchtung. Die alte Lichterkette war, um es vorsichtig auszudrücken, etwas unterdimensioniert für die Größe des Baumes. Nun hat die Stadt investiert, die neue Beleuchtung – Achtung Wortspiel – kann sich wahrlich sehen lassen. Der Weihnachtsbaum auf dem Markt wird zum ersten Mal seinem Namen auch gerecht.

Grevesmühlen bei Nacht, mehrere Tannenbäume befinden sich in der Stadt, darunter auch einer vor den Stadtwerken. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Aber auch an anderen Orten gibt es sehenswerte Weihnachtsbäume. was die Stadtwerke jedes Jahr mit Licht und Deko an Stimmung zaubern auf dem Firmengelände am Grünen weg, ist beachtlich und sehenswert. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass Ihre Weihnachtsdeko einmal der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte, dann schicken Sie uns ein Foto an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de. Unter den Einsendern verloren wir zehn OZ-Kalender.

Grevesmühlen bei Nacht, Die Tanne auf dem Markt kommt vor allem in der Dunkelheit zur Geltung. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Vor der Kirche steht ebenfalls ein wunderschön beleuchteter Baum. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow