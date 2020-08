Grevesmühlen

Fünf Meter sind durchaus drin, bis die Sonnenblume von Reinhard Freyer diese Höhe erreicht, müsste es jedoch optimal laufen. Immerhin 3,30 Meter misst die eindrucksvolle Pflanze in seinem Garten. „Sie hat sich selbst gesät, eigentlich pflanze ich an einer anderen Stelle die Sonnenblumen.“

Die sind auch knapp zwei Meter hoch, aber das große Exemplar ist in der Tat beeindruckend. Gerade gewachsen, der Stiel hat einen Umfang von fast 20 Zentimetern, ist sie wirklich eine Pracht.

Anzeige

Reinhard Freyer aus Grevesmühlen mit einer 3,30 Meter hohen Sonnenblume in seinem garten. Quelle: Michael Prochnow

Weitere OZ+ Artikel

Wenn auch Sie solch ein Prachtexemplar in ihrem Garten haben, dann melden Sie sich einfach in der Lokalredaktion der OZ in Grevesmühlen, Sie können einen Email schicken an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, oder Sie rufen an unter 03881/787810. Wir sind gespannt, der Sieger erhält einen OZ-Kalender.

Von Michael Prochnow