Manchmal ist es so mit Kleinoden – in der Literatur und auch unter den Menschen. Bescheiden machen sie nicht viel Aufhebens um sich, rauschen an der breiten öffentlichen Wahrnehmung vorbei. Bis jemand ganz zufällig auf sie aufmerksam wird.

Bekanntermaßen erging es auch dem britischen Zauberlehrling Harry Potter so, dessen erste Abenteuer von unzähligen Verlagen abgelehnt wurden. Bis einer – und er wird sich vermutlich noch heute täglich dafür beglückwünschen – das Potenzial der magischen Geschichte erkannte und so die Welt der Zauberer und Zauberinnen in Milliarden Kinderzimmer rund um den Globus transportierte.

Flieg, Marienkäferchen, flieg

Ganz so hoch und vor allen Dingen so weit wollen Mariechen und ihre Marienkäferfamilie, die Helden in Martina Tramesteins Kinderbüchern, gar nicht fliegen. Doch warum eigentlich nicht?

Marienkäfer kennen schließlich viele Kinder in vielen Ländern der Erde. In jedem Fall nicht nur in Deutschland oder, im Speziellen, in Nordwestmecklenburg. Die Gegend, aus der Mariechen und ihre Familie stammen. Ebenso wie Martina Tralau, die sich als Autorin den Namen Martina Tramestein gewählt hat. Tramestein hat die beiden Kinderbücher im Selbstverlag, in Kooperation mit dem Nordwest Media Verlag (NWM Verlag) in Grevesmühlen, herausgegeben.

Das erste, „Mariechens Abenteuer“, erschien bereits vor ein paar Jahren und hat inzwischen die dritte Auflage erreicht. Bisher funktionierte das vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Marienkäfermädchen hielt auf diese Weise Einzug in viele Kinderzimmer, vor allen Dingen rund um Grevesmühlen.

Martina Tramestein ist bescheiden. Wenn es auch für das neue Buch so funktioniert, ist sie zufrieden. Doch wer weiß, Wunder passieren immer wieder. „Neue Abenteuer von Mariechens Familie“ sind jetzt, im corona-gebeutelten Jahr 2021, erschienen.

Selbst geschrieben, selbst illustriert

Hochwertig hat der NWM-Verlag die Geschichten um die Marienkäferfamilie umgesetzt. Das haben die Geschichten auch verdient. Tramestein hat sie nicht nur selbst erdacht, sondern auch liebevoll selbst illustriert. Ihre Marienkäfer und deren Freunde sind Erscheinungen der angenehmsten Art. Neugierig, manchmal auch bisschen vorlaut, immer wieder aber eben auch rücksichtsvoll, achtsam und an allem, was sie in der Natur umgibt, interessiert.

Wohltuend berührt die Sprache, die Tramestein wählt. Gut verständlich für Kinder, an die sich das Buch wendet, aber auch für Erwachsene, die vorlesen, geeignet, sich an die Dinge im Leben zu erinnern, die wirklich wichtig sind. Man spürt, dass Tramestein genau weiß, wie Kinder empfinden. Dass sie darüber hinaus einen Zugang zur Natur, zur Quelle allen Lebens an sich besitzt. Die Lehrerin arbeitet seit ein paar Jahren für den Jugendhilfeverein Rehna (Nordwestmecklenburg) als Erzieherin in einem Kindergarten in der Nähe von Grevesmühlen.

Leseprobe: Neue Abenteuer von Mariechens Familie Die Verwandlung So vergingen die Tage mit Arbeit, Spiel und Spaß. Die Kinder wurden immer erwachsener und verbrachten ihre Zeit vielfach pärchenweise. Trotzdem besuchte Molo jeden Tag die Stelle, an der seine beste Spielkameradin Troni in ihrem Kokon schlief. Ab und zu kam auch Lilli mit, die interessiert daran war, was es mit der großen Verwandlung von Troni auf sich hatte. Aber Tag für Tag musste Molo enttäuscht feststellen, dass der Kokon immer noch verschlossen war und Troni fest schlief. Eines Morgens, nachdem Molo seine Aufgaben erledigt hatte, machte er sich wieder auf den Flug zum Kokon von Troni. Doch als er dort angekommen war, klaffte im Kokon ein großes Loch. Molo traute seinen Augen kaum. Der Kokon war leer. Er schaute sich überall um, aber von der Raupe Troni war keine Spur zu sehen. Völlig aufgelöst flog er im Kreis und schaute unter jedes Blatt. Von Troni keine Spur. Auf einem Zweig hoch über ihm sah er nur einen gelben Schmetterling sitzen, der sich in der Sonne zu wärmen schien. Völlig außer sich schrie Molo laut: „Troniiii, wo bist Du? Troniii, so antworte doch!“ Da hörte er plötzlich ein leises Stimmchen über sich: „Was schreist du denn so! Da bekommt man ja Ohrenschmerzen!“ Erschrocken blickte Molo nach oben. Dort saß der gelbe Schmetterling, öffnete seine Flügel und kam zu Molo herabgeschwebt. Molo schaute den Schmetterling an und klagte sein Leid: „Meine Freundin Troni ist weg. Sie hat in diesem Kokon geschlafen und ist jetzt verschwunden. Ich muss sie retten, sicher ist ihr etwas zugestoßen. Hast du hier vielleicht etwas Verdächtiges bemerkt?“ Der Schmetterling schaute Molo an, dann fing er an zu kichern. Erzürnt schimpfte Molo: „Was gibt es denn da zu kichern. Das ist nicht lustig!“ Der Schmetterling lachte aber immer noch und entgegnete: „Aber Molo, erkennst Du mich denn nicht? Ich bin doch Troni.“ Molo schaute den Schmetterling jetzt genauer an. Troni hatte doch keine Flügel gehabt ... aber die Gesichtszüge ... Plötzlich erkannte er das liebe Gesichtchen seiner Freundin Troni, die so gern verschmitzt gelächelt hatte, in dem Gesicht des schönen Schmetterlings wieder. Er öffnete seinen Mund, bekam aber zuerst kein Wort heraus. Dann kam er langsam näher und berührte den Falter an der Nase. „Troni? Du bist es? Wie? Was? Warum bist Du jetzt ein Schmetterling?“

Nie mit erhobenem Zeigefinger

Um Zugang zu Kindern zu erhalten, sagt sie, muss man auch als Erwachsener etwas von sich preisgeben. „Auf Augenhöhe mit Kindern umgehen“, das ist ihr wichtig. Und weil sie das kann, fließen Themen, die ihr am Herzen liegen, die sie Kinder vermitteln möchte, die etwas mit dem respektvollen Umgang mit Tieren, der Natur, aber auch mit sich selbst und anderen um einen herum zu tun haben, ganz wie von selbst in die Geschichte ein. „Es geht mir dabei nie um den erhobenen Zeigefinger“, sagt sie.

Tramestein will die Seelen der Kinder erreichen, will ihnen etwas davon berichten, dass auch Tiere und Pflanzen Empfindungen haben. Dass Menschen nicht mehr oder weniger als Teil von allem sind. Es geht in ihren Geschichten oft um die Liebe, Zusammenhalt, um den Wert von Familie und Freundschaft, aber auch um Abschiede, Verwandlungen, den Tod, der immer zum Leben dazugehört. Tramestein integriert dabei auch schwierige Themen zartfühlend, ohne Angst davor zu machen. Eher umgekehrt.

Die nächste Einschulung kommt bestimmt

Wer eines der beiden Marienkäferbücher – „Mariechens Abenteuer“ oder „Neue Abenteuer von Mariechens Familie“ – oder auch beide kaufen möchte, wendet sich an Martina Tralau (Tramestein) direkt, per E-Mail: tinihenni@hotmail.com. Ein Buch kostet 15 Euro.

Die nächsten Kindergeburtstage kommen sicher und auch als Geschenk zur Einschulung nicht die schlechteste Wahl.

Von Annett Meinke