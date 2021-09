Grevesmühlen

Nachdem am vergangenen Freitag bei einer kostenlosen Impfaktion des Landkreises auf dem Parkplatz von Markant in Grevesmühlen zwei Personen, die zur Querdenker- beziehungsweise Qanon-Szene gerechnet werden, für einen Polizeieinsatz gesorgt haben, gibt es nun Überlegungen, wie künftig mit solchen Situationen umzugehen sei.

Hintergrund war, dass die Störungen durch die Frau und den Mann, die versucht hatten, Leute vom Impfen abzuhalten, so massiv waren, dass die Mitglieder des mobilen Impfteams die Polizei alarmierten. Weil die beiden Personen sich weigerten, ihre Personalien bekannt zu geben, landeten sie schließlich auf dem Polizeirevier. Im Fall der Frau, die aus Grevesmühlen stammt, musste am Ende die Bundespolizei die Identität feststellen.

Teams holen im Ernstfall die Polizei

Wie Christoph Wohlleben, Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, auf Nachfrage mitteilte, werde der Vorfall Thema in einer der nächsten Stabssitzungen sein. Ein Sicherheitsdienst werde allerdings vorerst nicht zu den Impfaktionen, von denen mehrere in dieser Woche geplant sind, hinzugezogen. „Die Impfteams vor Ort lassen sich jedenfalls nicht auf lange Diskussionen ein, bitten die Störer zu gehen und ziehen im Zweifelsfall eben die Polizei hinzu“, so der Sprecher.

Lesen Sie auch Grevesmühlener Mutter unterschreibt Corona-Zettel nicht: Schüler bleibt in Quarantäne

Die nächsten Impfaktionen. Freies Impfen für Studenten gibt es diese Woche bis Freitag im Impfzentrum Wismar auf dem Campus-Gelände regulär täglich von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Am Jobcenter in Wismar, Werftstraße 2, wird am Donnerstag, 16. September, von 8 bis 12 Uhr geimpft. Von 9 bis 15 Uhr gibt es die Aktion auch auf dem Markt in Wismar.

Ebenso während der Berufsinfobörse am Donnerstag (16–19 Uhr) an der Reithalle in Wismar. Beim Feuerwehrfest in Hohenkirchen am kommenden Sonnabend, 18. September, können sich von 11 bis 16 Uhr nicht nur Feuerwehrleute impfen lassen, sondern auch Besucher und Angehörige.

Von OZ