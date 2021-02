Grevesmühlen

Gewohnt ruhig klingt die Stimme von Pirko Scheiderer, Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes der Stadt Grevesmühlen. Es geht in dem Gespräch auf Corona-Abstand um die Verwaltung und die Herausforderungen, denen sich die Amtsleiterin und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nun schon seit über einem Jahr andauernden Pandemie-Ausnahmezustand stellen müssen.

Stimmung in der Bevölkerung verändert sich

„Ich würde sagen, wir halten uns gut“, sagt Scheiderer. Sie spüre natürlich, dass die Sehnsucht unter den Kollegen in der Stadtverwaltung immer größer werde, endlich einmal wieder normal zu arbeiten, sich normal miteinander austauschen zu können. Doch letztlich würde man sich arrangieren, im Amt und auch privat, mit all den Belastungen. „Wir machen es, wie die meisten Menschen es machen“, sagt sie. Und schiebt hinterher, als wäre das nicht so ganz selbstverständlich: „Verwaltungsangestellte sind normale Menschen.“

Dass sie das so anmerkt, hat einen Grund. Besonders die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die derzeit auch in der Stadt unterwegs sind, um darauf zu achten, dass die Corona-Regeln im öffentlichen Raum und in den Geschäften eingehalten werden, bemerken, dass einige Bürger zunehmend empfindlicher auf die blauen Uniformen reagieren.

Scheiderer, die derzeit auch immer wieder persönlich in der blauen Ordnungsamtsjacke unterwegs ist, registriert Sprüche, wie: „Na, wieder alles schön kontrollieren“, oder „Lange nicht kontrolliert, was?“ Beleidigungen direkt seien ihr persönlich zwar noch nicht begegnet, aber die Stimmung unter den Bürgern sei deutlich anders als im ersten Lockdown im Frühjahr des Jahres 2020.

Terminvergabe für das Bürgeramt klappt

Was gut und reibungslos läuft, sei die Terminvergabe für das Bürgerbüro. Auch die Kunden würden es schätzen, nicht mehr lange warten zu müssen. Während einer digitalen Zusammenkunft von Haupt- und Ordnungsamtsleitern aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche hätten auch andere Verwaltungen von der positiven Auswirkung der Terminvergabe berichtet. Ob dieses Konzept nicht auch nach Ende der Pandemie-Zeit, die doch hoffentlich irgendwann kommt, beibehalten werden kann, sagt Scheiderer, darüber mache man sich zurzeit auch in der Stadt Grevesmühlen erste Gedanken.

Besonders zu Stoßzeiten, in denen die Verwaltung mit zusätzlichen zu gewährleistenden Aufgaben über Gebühr beschäftigt ist, wie in Wahljahren beispielsweise, wären planbare Termine mit Bürgern, die Ausweispapiere oder Sterbeurkunden beantragen oder Umzüge bekanntgeben, erleichternd.

Herausforderung Wahljahr 2021

Das Wahljahr 2021 wird das Grevesmühlener Hauptamt vor enorme Herausforderungen stellen. Zweimal wird gewählt, einmal im Frühjahr, am 25. April, dort findet die Landratswahl statt, und dann noch einmal im Herbst, am 26. September, die Landtagswahl und die Bundestagswahl.

Schon ohne Pandemie und die damit einhergehenden Belastungen ist die Bearbeitung der Anträge auf Briefwahlen und die Versendung der Wahlunterlagen so zeitaufwendig, dass im Hauptamt alle Mitarbeiter zu tun haben und jede zusätzliche Hand aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung, die beim Eintüten unterstützt, willkommen ist. Doch in diesem Wahljahr wird alles noch mehr kompliziert, sagt Pirko Scheiderer.

Noch ist die Entscheidung, wie gewählt werden soll, ob in Präsenz oder generell als Briefwahl, nicht gefällt. Wie auch immer die Entscheidung ausfallen wird, sie wird das Grevesmühlener Hauptamt vor Herausforderungen stellen. Wer zum Beispiel stellt sich für das Auszählen der Stimmzettel und für die Beaufsichtigung der Wahl in diesem Jahr freiwillig zur Verfügung? Die sogenannten Wahlvorstände sind zu besetzen, insgesamt etwa 200 Menschen. Werden nicht ausreichend Freiwillige gefunden, muss das Hauptamt anordnen. Bisher, sagt Scheiderer, war das noch nie nötig.

Stimmen auszählen mit Maske

Doch in diesem Jahr müssen die Wahlvorstände – sollte präsent gewählt werden – mit Maske die Wahl beaufsichtigen und die Stimmzettel auszählen. Ebenso, wenn es um reine Briefwahlen gehen sollte. Auszählen geht auch dann nur unter Maske. Auch die Frage, wie denn eine Wahl unter Corona-Bedingungen so organisiert werden kann, dass sich die Menschen nicht vor den Wahllokalen ballen, muss geklärt werden. „Wir werden sicherlich die Zahl der Wahlkabinen pro Wahllokal, je nachdem wie groß es ist, begrenzen müssen. Das kann dann vor dem Wahllokal zu Stau führen, der nicht entstehen darf“, so Scheiderer.

Doch letztlich, was auch immer kommt oder kommen wird, sagt die Grevesmühlener Hauptamtsleiterin, werde man auch dieses Jahr und alles, was damit zusammenhängt, meistern. Und sich – wie alle anderen Menschen auch – auf die Zeit freuen, in der es endlich wieder normal zugeht.

Von Annett Meinke