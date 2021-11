Grevesmühlen

Aufsteller und Ballons wiesen am Montag darauf hin: Seit dem 22. November hat der RotKreuzSpeicher in der August-Bebel-Straße 51 in Grevesmühlen wieder geöffnet.

„Wir hatten mehrere Nachfragen, wann wir dann wieder öffnen“, sagt Projektleiterin Anke Wyskupaitis. Seit dem Lockdown am 16. Dezember 2020 hatte das Sozialkaufhaus des DRK Nordwestmecklenburg geschlossen und auch nicht wieder aufgemacht. Hauptgrund war, dass der RotKreuzSpeicher ab dem 12. März 2021 Corona-Testzentrum wurde. Beide Aufgaben in vollem Umfang wahrzunehmen, das war auch personell nicht möglich.

Der RotKreuzSpeicher in der August-Bebel-Straße 51 in Grevesmühlen hat sein Sozialkaufhaus wieder geöffnet. Quelle: Dirk Hoffmann

Personal wurde aufgestockt

Die Situation hat sich mittlerweile etwas geändert. Dank der Unterstützung des Job-Centers sind es jetzt neben zwei fest angestellten Kräften fünf Zwei-Euro-Jobber, die hier beschäftigt sind. Sie bieten Waren verschiedenster Art zu kleinen und erschwinglichen Preisen an. Die Auswahl reicht von Bekleidung über Schuhe, Dekoartikel und Bücher bis hin zu Spielzeug für Kinder. Die Artikel sind alle in einem guten bzw. neuwertigen Zustand. Es handelt sich letztlich um echte Schnäppchen für alle, die kostengünstig einkaufen wollen. Genau das ist hier möglich. Denn schon für ein paar Euro, manchmal sind es auch Cent-Beträge, können Waren aus dem ständig wechselnden Angebot gekauft werden.

Auch eine Auswahl an Kinderspielzeug gibt es im Sozialkaufhaus. Quelle: Dirk Hoffmann

Kunden brauchen keine Nachweise

Ein Nachweis der sozialen Bedürftigkeit muss nicht erbracht werden, um hier einkaufen zu können. Diese Möglichkeit hat jeder, der etwas von den Waren erwerben möchte. Geöffnet hat das Sozialkaufhaus montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 14.30 Uhr sowie am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr. Zu diesen Zeiten werden außer Geschirr auch Sachspenden aller Art gerne angenommen.

Corona-Testzentrum bleibt bestehen

Außer dem Sozialkaufhaus bleibt der RotKreuzSpeicher nach wie vor Corona-Testzentrum. Jetzt aber zu anderen Zeiten. Wer sich an diesem Standort auf das Corona-Virus testen lassen möchte, hat dazu am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr Gelegenheit. Am Samstag bleibt dieses Testzentrum geschlossen.

Von Dirk Hoffmann