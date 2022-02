Grevesmühlen: Winterdienst streut Straßen vor Kälteeinbruch ab

Grevesmühlen

Morgens zwischen 1 und 2 Uhr: Auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei Nordwestmecklenburg in der Schweriner Landstraße gehen die Lichter an. Kurz darauf herrscht bereits reges Treiben. Die Fahrzeuge werden befüllt und für den ersten Wintereinsatz in diesem Jahr startklar gemacht.

Frost und Graupel am Morgen angesagt

„Teilweise Frost mit Minusgraden sowie Graupelschauer sind für die Morgenstunden angesagt. Deshalb fahren wir jetzt raus, um die Straßen abzusprühen“, nennt Vorarbeiter Sebastian Beilfuß den Grund für den Einsatz. Derweil fährt René Klaczinski mit dem Radlader immer wieder in ein Silo, nimmt mit der Schaufel das Salz auf, befüllt nacheinander die drei Unimogs, Lkws und Traktoren mit Salz. Sole, eine Salz-Wasser-Lösung, befindet sich bereits auf diesen Fahrzeugen. Beim Einsatz vor Ort wird das Salz auf einem Streuteller damit angefeuchtet. Dieses Feucht-Salz-Gemisch gelangt danach auf die Straße, was nach Aussage von Kreisstraßenmeister Marko Wulff so am effektivsten ist. Größere Mengen sind es aber nicht, die von diesem Gemisch auf die Fahrbahn gelangen. Auf einem Quadratmeter sind das etwa 10 bis 15 Gramm, so Wulff.

Neun Fahrer im Einsatz gegen Eis

Immer wieder schaut Sebastian Beilfuß an diesem Morgen nach, ob alles wie besprochen abläuft oder es doch hier und da mal hakt. „Nein, alles ist in Ordnung. Auch alle Fahrer sind da. Das war auch erst einmal mit das Wichtigste“, so der Vorarbeiter, der sich dann selbst in den befüllten Lkw setzt und losfährt. Für ihn geht es Richtung Neuburg und Neukloster. Dort liegen seine Abschnitte, die er an diesem Morgen abstreut. Die anderen acht Fahrer sind auf den anderen, in die Zuständigkeit des Landkreises Nordwestmecklenburg fallenden Straßen unterwegs. In dem Flächen-Landkreis sind das insgesamt 380 Kilometer, die in elf Streckenabschnitte aufgeteilt sind. Aufgrund des Ausfalls von Fahrzeugen müssen sich die Fahrer dieses Gebiet an diesem Morgen so aufteilen, dass alles abgedeckt wird. Auch das schaffen sie. Nach viereinhalb bis fünf Stunden sind sie wieder an ihrem Ausgangspunkt in Grevesmühlen.

Kraftfahrer müssen kratzen

Zu Problemen oder gar Vorkommnissen beim Abstreuen der Straßen ist es an diesem Morgen nach Aussage von Marko Wulff nicht gekommen. Aber der Einsatz war notwendig, denn zum Morgen hin froren einige Straßen über und dort wurde es auch glatt. Darauf deutete kurz nach Mitternacht bei Plusgraden kaum etwas hin. „Die Wettervorhersage hat sich da bewahrheitet“, sagt Wulff. Er und die anderen Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei informieren sich auch deshalb im Vorfeld immer sehr ausführlich, nutzen alle verfügbaren Wetterdienste wie die im Fernsehen und ebenso die regionalen, so der Kreisstraßenmeister. Nur so könne man rechtzeitig auch auf Wetterumschwünge reagieren und werde davon nicht überrascht. Das waren am Freitagmorgen aber scheinbar viele Kraftfahrer, die kratzend ihre zugefrorenen Scheiben vom Eis befreiten. Mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hatten sie wohl nicht gerechnet.

Für die Kreisstraßenmeisterei war es der fünfte Wintereinsatz in 2022 und der insgesamt 25. seit dem 1. November 2021. An diesem Tag begann für die Mitarbeiter der Winterdienst. Offiziell endet er am 31. März 2022.

Von Dirk Hoffmann