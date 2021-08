Grevesmühlen

Es gibt das vorweihnachtliche Straßenfest, das der Gewerbeverein zusammen mit den Kirchengemeinden vor dem ersten Advent durchführt, und es gibt die Buden auf dem Marktplatz, die Firmen und Vereine kostenlos nutzen können in der Adventszeit. Wer aber einen richtigen Weihnachtsmarkt erleben möchte, der muss nach Wismar, Lübeck, Schwerin oder Rostock fahren. Oder nach Boltenhagen, das Ostseebad hält über den Jahreswechsel im Kurpark auch einige Angebote parat.

Dichtes Gedränge beim Verkauf der Würste. Der Kreihnsdörper Adventsmarkt 2019 Quelle: Malte Behnk

In Grevesmühlen könnte sich demnächst etwas ändern. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, habe ein privates Unternehmen Interesse angemeldet, einen Weihnachtsmarkt in der Stadt zu etablieren. Um welches Unternehmen es sich dabei handelt, ist bislang noch nicht öffentlich bekannt. Nur so viel: Es geht um einen dauerhaften Adventsmarkt auf dem Marktplatz in einem ähnlichen Zeitrahmen wie in den umliegenden Großstädten. Die Gespräche stünden erst am Anfang, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Von Michael Prochnow