Grevesmühlen

Hotelzimmer sind in Grevesmühlen schon immer knapp gewesen, jetzt hat sich der Zustand noch weiter verschärft. Denn die Hotelzimmer im Alten Rathaus am Markt sind Geschichte. Das Haus, das der Stadt Grevesmühlen gehört und in den vergangenen Jahren etliche Pächter hatte, ändert gerade sein Konzept.

In die obere Etage, bislang der Hotelzimmerbereich, ist jetzt die Wirtschaftsförderung des Landkreises eingezogen. Vier Büros auf 150 Quadratmetern gibt es nun dort für die sieben Mitarbeiter. Bislang hatte die Gesellschaft ihren Sitz in der Kreisverwaltung, aber weil Aufgaben und Personal deutlich zugenommen haben, war ein Umzug notwendig. Seit Monaten liefen die Verhandlungen mit der Stadt Grevesmühlen über die Umnutzung des Hotelbereiches.

Start-up im Dachgeschoss

Im Dachgeschoss gibt es ebenfalls einen neuen Mieter, dort hat sich nach Angaben der Wirtschaftsförderung das Start-up-Unternehmen NovoCarbo angesiedelt, zehn Mitarbeiter kümmern sich in der Firma um die Produktion von Pflanzenkohle. Was mit dem Erd- und Kellergeschoss passiert, ist noch unklar. Die Hoffnung, dass Gastronomie dort wieder Einzug hält, gibt es noch bei einigen Stadtvertretern. Allerdings haben sich in den vergangenen Jahren einige Pächter vergeblich an der Immobilie versucht.

Die erste Pächterin des Alten Rathauses war im Jahr 2000 Dagmar Gutschke. Gutbürgerliche Küche und zahlreiche Veranstaltungen prägten das Bild in den folgenden Monaten. Dennoch steckte die Unternehmerin bald in finanziellen Schwierigkeiten und meldete im Sommer 2003 Insolvenz an. Hanko Ehlers, Betreiber des Hotels Paetau in Schönberg, übernahm mit Mario Runzer das Restaurant am 1. September 2003. Auch das Hotel empfing wieder Gäste. Ehlers und Runzer erweiterten die Speisekarte, versprachen zahlreiche Veranstaltungen und scheiterten nach zwei Jahren ebenfalls.

Schnitzel-Kaiser stellte 2018 den Betrieb ein

Im Mai 2005 unterschrieb schließlich Mathias Buhse den Pachtvertrag für das Alte Rathaus. Nach einem erfolgreichen Start musste auch er im April 2011 das Handtuch werfen. Gut ein halbes Jahr später versuchte es Wigbert Kanne, Gastronom aus Warnemünde, mit gehobener Küche, wie er zu Beginn versicherte. Doch den Geschmack der Grevesmühlener traf er damit nicht. Nach knapp 13 Monaten stand auch er vor dem Ende seiner Zeit als Grevesmühlener Restaurantbetreiber. In seinem Fall musste die Stadt Grevesmühlen als Eigentümerin des Gebäudes allerdings per Räumungsklage nachhelfen, um den Neuanfang zu starten. Im Februar 2013 übergab Kanne die Schlüssel an die Stadt und die reichte sie an die Schnitzel-Kaiser UG weiter. 2018 stellte der Pächter den Restaurantbetrieb ein. Im September 2021 zog die Wirtschaftsförderung ein.

Von Michael Prochnow