Der Zweitklässler hält das Smartphone seines Vaters in den Händen. In der Schule lief es super. Als Belohnung darf er eine halbe Stunde lang das Spiel ausprobieren, das sein Vater heruntergeladen hat. Der geht beruhigt aus dem Zimmer. Schließlich war der Fahrsimulator mit „USK ab 0“ angegeben.

Der Junge lenkt sein virtuelles Auto. Hier muss er auf Radfahrer achten, dort auf eine rote Ampel. Dann ein Unfall und das Spiel ist beendet. Bevor er einen weiteren, vielleicht fehlerfreien Versuch starten kann, ploppt Werbung auf. Das Display zeigt das Zielfernrohr eines Gewehrs. Zu sehen ist ein Mann, der eine Geisel im Arm hat. Dann ein Schuss. Blut spritzt aus dem Kopf des Täters. Verstörende Bilder für ein Kind.

Seit 14 Jahren Vorträge an Schulen

Obwohl der Fahrsimulator keine Altersbeschränkung hat, ist es möglich, dass auf dem im WLAN eingeloggten Smartphone Werbung für nicht kindgerechte Spiele erscheint, verdeutlicht Gesa Stückmann. Die Rechtsanwältin aus Rostock ist Expertin für Cybermobbing und das Thema Recht am eigenen Bild. Seit 14 Jahren hält sie an Schulen Vorträge für Eltern, Lehrer und Schüler. Am Dienstagabend war sie auf Initiative der Elternvertreter Mirko Boldt und Matthias Jankowski im Grevesmühlener Rathaussaal im Livestream zugeschaltet. Beide haben Kinder in der vierten Klasse an der Grundschule „ Fritz Reuter“.

Matthias Jankowski und Mirko Boldt organisierten das Webinar für Eltern im Grevesmühlener Rathaussaal. Quelle: Jana Franke

Handys sind auch dort schon ein Thema. Aber wissen Eltern immer, was ihr Nachwuchs an dem Gerät treibt? „Wir wollen sensibilisieren“, erklärt Mirko Boldt die Idee hinter dem Webinar für Eltern. Nicht kindgerechte Werbung ist das eine, Auseinandersetzungen am Handy das andere. Und das kommt auch in Grundschulen vor.

Kein Smartphone für Grundschüler

Grundsätzlich sei nichts dagegen einzuwenden, wenn Grundschüler ein Handy haben. „Ich bin ein Gegner von Smartphones in dem Alter“, verdeutlicht die Anwältin. Für die kindliche Unbefangenheit und Experimentierfreudigkeit könne das schnell Folgen haben. Warum nicht mit einem Handy starten, mit dem das Kind zunächst nur telefonieren und SMS schreiben kann?

Nur funktionieren dann Tik Tok, Instagram, Whatsapp und Co. nicht. Und schon – so traurig es ist – sind sie nicht mehr hip. Mitunter wissen sie genau, worauf es bei veröffentlichten Fotos ankommt: Die Frisur muss sitzen. Der Blick muss stimmen. Es soll einfach toll aussehen. Aus ihrer Arbeit als Rechtsanwältin weiß Gesa Stückmann: „Selfies lassen sich perfekt in pornografische Fotos einbetten. Die werden für Erpressungen genutzt oder verbreitet“, verdeutlicht sie. Und was einmal im Netz ist, ist immer dort.

Rechtsanwältin Gesa Stückmann gibt Webinare zum Thema Cybermobbing. Quelle: Dietmar Lilienthal

Finden Kinder ihre Fotos toll, müssen Mitschüler das längst nicht so sehen. Dann wird in Whatsapp-Gruppen gelästert und beleidigt, was das Zeug hält. Gesa Stückmann kennt Fälle, die selbst sie erschüttern. „Ekelhaftes Dreckskind“ und „Spring endlich vom Hochhaus und stirb“, sind dabei noch harmlose Chatverläufe.

Suizidversuch nach Beleidigungen

Fertigmachen übers Handy – das kennt auch Doris Lobatz, Schulsozialarbeiterin an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen. Oft vertrauen sich ihr Schüler an. „Früher standen sich die Kinder gegenüber und haben sich die Meinung gesagt. Heute passiert das deutlich hemmungsloser übers Handy“, erklärt sie. In Aussprachen hätten die Schüler später angegeben, es gar nicht so gemeint zu haben. Aber der Betroffene leidet. So gab es vor Jahren eine Schülerin, die sich selbst verletzte und sogar einen Suizidversuch unternahm, nachdem sie ständig beleidigt wurde und Lügen über sie verbreitet worden waren.

Beleidigungen und Lügen. Gewalt- und Pornovideos. Rassistische und antisemitischen Inhalte. Immer öfter füllen auch sehr junge Schüler Chatgruppen damit ohne zu wissen, dass sie sich damit strafbar machen. Wenn Kinder und Jugendliche glauben, sie müssen für nichts haften – Irrtum. „Sie können sich nicht hinter ihren Eltern verstecken. In Baden-Württemberg ist ein Sechstklässler auf Zahlung von Schmerzensgeld rechtskräftig verurteilt worden“, schildert Gesa Stückmann. 30 Jahre ist das Urteil vollstreckbar. Heißt: Auch der zu diesem Zeitpunkt noch Minderjährige muss irgendwann zahlen.

Regelmäßig Webinare an Regionalschule

An der Regionalen Schule ist die Situation entspannter geworden, erklärt Doris Lobatz. Ausschließen will sie Cybermobbing nicht, aber die Webinare scheinen Früchte getragen zu haben. „Frau Stückmann gibt sie regelmäßig an unserer Schule, sowohl für Eltern als auch für Schüler“, freut sie sich.

Mirko Boldt und Matthias Jankowski sind froh, ebenso einen Schritt für die Grundschüler getan zu haben. „Man kann nicht früh genug anfangen“, meint Mirko Boldt, der es begrüßen würde, wenn sich solche Webinare an Grundschulen etablieren. Die Kosten übernimmt der kommunale Präventionsrat.

Fazit

Was können Eltern tun? „Sie sollten Kinder begleiten, anstatt sie zu überwachen, Regeln vereinbaren, die Privatsphäre am Handy des Kindes einstellen, damit nicht alles öffentlich ist. Sie sollten selbst Vorbild sein und ihre eigene Mediennutzung reflektieren“, zählt Gesa Stückmann auf. Außerdem: niemals den Standort freigeben. Oder wussten Sie, dass ansonsten nachzuvollziehen ist, wo das Kind wohnt, wenn es sein Lieblingskuscheltier im Kinderzimmer veröffentlicht?

Von Jana Franke