Grevesmühlen: Wobag und Mutter spenden für OZ-Weihnachtsaktion

Grevesmühlen/Rankendorf

Langsam füllt sich das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Vor einer Woche haben die Bäckerei Freytag und die Fleischereien Rump und Fischer aus Grevesmühlen den Startschuss gegeben und mit dem Verkauf des Riesenstollens und der Wurstkette mehr als 1100 Euro für die Aktion eingespielt.

Die Stadt Grevesmühlen hatte dabei für die Rahmenbedingungen gesorgt und jetzt den Erlös der OSTSEE-ZEITUNG übergeben.

Tina-Sophie Schulz mit dem Erlös des Stollen- und Wurstverkaufs: Mehr als 1140 Euro sind dabei zusammengekommen. Quelle: Michael Prochnow

1140 Euro sind in die Spendenbox gespült worden. Stadtsprecherin Tina-Sophie Schulz hatte die stolze Summe übergeben. Vielen Dank dafür!

Ein Dankeschön richtet sich auch an die Wobag. Denn die Chefin des städtischen Unternehmens, Uta Woge, meldete sich ebenfalls. „400 Euro geben wir für die tolle Aktion dazu“, sagte die Geschäftsführerin. „Ich finde es eine gute Idee, die Schulfördervereine und das Hospiz zu unterstützen.“ Denn die Arbeit dieser Vereine könne gar nicht genug gewürdigt werden.

Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt die OZ die Fördervereine aller neun Grundschulen in der Region: „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen sowie die Einrichtungen in Boltenhagen, Dassow, Selmsdorf, Kalkhorst, Herrnburg und Schönberg und die Evangelische Inklusive Schule in Schönberg.

Hier können Sie spenden Die OZ-Weihnachtsaktion läuft über ein Spendenkonto des DRK-Kreisverbandes. Von dort aus wird das Geld später verteilt. Empfänger: DRK-Kreisverband NWM IBAN: DE46 1405 1000 1000 0303 57 BIC: NOLADE21WIS Kennwort: OZ-Weihnachtsaktion

Als zweites Projekt wird die OZ das Hospiz im Schloss Bernstorf berücksichtigen, das mit den Spenden eine Zimmerpatenschaft ermöglichen möchte. Finanziert werden sollen unter anderem der Mehraufwand durch die hauseigene Küche, die tiergestützte Therapie mit Alpaka Leopold, individuelle Wünsche der Gäste und – sofern dies nicht von den Angehörigen finanzierbar ist – die Fahrtkosten für ein letztes Familientreffen.

Einige Schulfördervereine haben schon verraten, welches Projekt sie mit den Spenden umsetzen wollen. Für die Grundschüler in Kalkhorst zum Beispiel soll ein Mitmachzirkus realisiert, für die Schule in Dassow ein neues Klettergerüst angeschafft werden.

Letztgenanntes findet Anne Hunsiker aus Rankendorf eine tolle Idee. Ihr sechsjähriger Sohn Tim Jane geht in Dassow zur Schule. Beide schauten in dieser Woche in der OZ-Redaktion in Grevesmühlen vorbei und spendeten 50 Euro. „Ich finde es gut, dass die Schulfördervereine in diesem Jahr etwas bekommen sollen“, erklärte Anne Hunsiker. „Und die Idee mit dem Klettergerüst ist toll.“

Von Michael Prochnow und Jana Franke