Grevesmühlen: Wohlenberger Hotelier bringt Obdachlosen in Ferienwohnung unter

Grevesmühlen/Wohlenberg

Was für eine Überraschung: Seit Ende vergangener Woche lebte Stefan L. auf einer Wiese am Stadtrand von Grevesmühlen. Nach einem Wasserschaden in seiner Wohnung im Ploggenseering in Grevesmühlen, der einen Feuerwehreinsatz nach sich zog, musste der 49-Jährige seine Unterkunft verlassen. Auf der Wiese am südlichen Stadtrand zwischen dem Parkplatz des Piraten Open Air und der Straßenmeisterei ließ er sich nieder. Seit Mittwochabend hat er endlich wieder ein Bett, eine Dusche, ein Dach über dem Kopf und warmes Essen. Und die Gewissheit, dass einige Menge Menschen gibt, die sich um ihn sorgen.

Bürgermeister bot ihm Hilfe an

Stefan L. am Dienstag auf seinem provisorischen Lager. Quelle: Prochnow

Nachdem die Zeitung am Dienstagabend den Artikel über sein Schicksal veröffentlichte, reagierten viele Menschen auf die Nachricht. Auch Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler fuhr am späten Dienstagabend noch zu Stefan L. und bot ihm an, in die Obdachlosenunterkunft einzuziehen. Doch das lehnte L. ab. Er wolle darüber nachdenken, erklärte er. Weil keine Gefahr für Leib und Leben bestand, war die Zuständigkeit der Stadt an dieser Stelle beendet.

Dann meldete sich Hotelier Helmut Bley aus Wohlenberg, er fuhr am Mittwochmorgen dort vorbei und bot ihm eine Ferienwohnung an. Jetzt wohnt L. in einem Bungalow in Wohlenberg. Zur Ankunft gab es Bauernfrühstück. „Das hast du dir doch gewünscht, also hat unsere Köchin dir ein Bauernfrühstück vorbereitet“, erklärte ihm Helmut Bley während er seine Sachen in den Anhänger lud bevor es nach Wohlenberg ging.

Für war die Aktion keine große Nummer, sondern selbstverständlich. „Das konnte ich nicht einfach so hinnehmen, dass dort jemand auf der Straße leben muss“, so Bley, der mit seiner Familie das Feriendorf an der Ostsee in Wohlenberg betreibt. „Ich habe ihm morgens gesagt, dass er bei uns wohnen kann, das hat er angenommen.“ Auch wenn er nicht gleich mitkommen wollte. „Er hat gesagt, er muss noch ein paar Dinge erledigen.“

Helmut Bley: „Das konnte ich nicht einfach so hinnehmen, dass dort jemand auf der Straße leben muss.“ Quelle: Archiv

Eine junge Frau brachte Brötchen und Kaffee

Stefan L. war völlig überwältigt von der Resonanz der Berichterstattung. „Hier kamen plötzlich jede Menge Leute an, die mir Sachen gebracht haben. Ich wusste gar nicht, warum die alle zu mir kamen.“ Am Mittwochmorgen stand eine junge Frau vor seinem Lager auf der Wiese und stellte ihm heißen Kaffee und belegte Brötchen hin. Andere brachten Kleidung und fragten, wie es ihm gehe. „Mensch, das bin ich gar nicht gewohnt, dass sich Leute für mich interessieren.“

Vermieter: Er hat die Wohnung selbst aufgegeben

Warum er nach dem Wasserschaden nicht in seine Wohnung im Ploggenseering zurückkehren konnte, ist unklar. Die Wobag als Vermieter teilte mit, dass der Mieter die Wohnung selbstständig aufgegeben habe nach dem Vorfall. Inzwischen hat sich auch das Sozialamt des Landkreises in den Fall eingeschaltet und Kontakt zu Stefan L. aufgenommen. Auch andere Menschen haben Hilfe angeboten, wie L. berichtet. „Da war so ein junges Mädchen, die hat gesagt, sie hilft mir bei Behördengängen. Das würd’ ich gern annehmen.“

Stefan L. lebt nicht das erste Mal auf der Straße, wie er erzählt, sei ihm das schon öfter passiert. Ohnehin hat das Leben ihm offenbar mehrfach übel mitgespielt. In Grevesmühlen aufgewachsen hat er die Sonderschule in Stellshagen besucht, noch vor der Wende lernte er Agrotechniker in Tressow. Später, so sagt er, habe er sogar in Bayern gearbeitet. Doch in die Landwirtschaft will er nicht zurück. Aber Hilfe, sagt er, die würde er jetzt gern annehmen. „Das war doch schon ganz schön frisch die letzten Nächte.“ Und vielleicht meldet sich jemand aus seiner Familie. „Wär schon schön, wenn die wissen, dass es mir wieder gut geht.“

Von Michael Prochnow