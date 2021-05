Bauen - Wohnungen und Pflegeheim in Grevesmühlen: Das soll am Am Börzower Weg entstehen

Ein Pflegeheim sowie ein Wohnprojekt für ältere Menschen sollen am Börzower Weg gegenüber der Kreisverwaltung entstehen. Jetzt haben die Abrissarbeiten begonnen, die rund eine Million Euro kosten werden. Was dort noch alles geplant ist, das erfahren Sie hier.