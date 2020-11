Grevesmühlen: Zehntklässler des Gymnasiums in Quarantäne

Grevesmühlen

Nun hat es auch eine Schule in Grevesmühlen getroffen: Die Zehntklässler des Gymnasiums Am Tannenberg sind am Dienstag auf Anweisung des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordwestmecklenburg in Quarantäne geschickt worden. Die soll zunächst bis zum 24. November aufrechterhalten bleiben. Bis dahin werden die Schüler online mit Unterrichtsmaterial versorgt. Darüber informiert die Schulleitung am frühen Nachmittag auf ihrer Homepage.

Das Gesundheitsamt organisiert ein mobiles Abstrichzentrum. Das Team wird Tests bei den Schülern vornehmen. Über das Datum und die Uhrzeit werden die Zehntklässler und ihre Eltern zeitnah von der Schulleitung über den internen Schulserver informiert.

Bereits am Wochenende verfolgten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes einen Corona- Verdachtsfall im Kollegium des Gymnasiums, der sich am Ende bestätigte. Kontaktpersonen waren umgehend ermittelt und in Quarantäne geschickt worden. Noch bis Dienstagmittag hieß es auf der Internetseite des Gymnasiums, dass die Schulleitung vom Gesundheitsamt die Information habe, dass keine weiteren Kontaktpersonen der Kategorie I in der Schülerschaft ermittelt worden sind. Daher konnte der Unterricht zunächst noch stattfinden.

„Wir sind uns bewusst, dass in der gegenwärtigen Situation viel Aufregung und Unsicherheit herrscht. Trotzdem möchten wir Sie/Euch bitten, den Umständen entsprechend besonnen und ruhig zu handeln“, mahnt Schulleiterin Andrea Großmann auf der Schulhomepage.

