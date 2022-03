Grevesmühlen: Zeugin hilft Polizei bei der Suche nach den E-Bike-Dieben

Grevesmühlen

Hochwertige Fahrräder kosten schnell mal einige tausend Euro. Damit geraten sie auch ins Visier von Dieben. So wie in Grevesmühlen, wo vor kurzem mindestens vier E-Bikes und ein Mountainbike entwendet wurden.

Einer Frau war am 5. März in der Stadt eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die ein E-Bike dabei hatte. Das kam ihr so seltsam vor, dass sie nicht lange überlegte und die Polizei anrief. Die Beamten erschienen daraufhin vor Ort, kontrollierten die Gruppe und stellten die Fahrräder sicher. Bei zwei der fünf Heranwachsenden im Alter von 18 bis 30 Jahren durchsuchten die Beamten auch deren Wohnungen, wo sie weiteres Diebesgut wie Fahrradteile, E-Bikes- und andere Fahrräder fanden.

„Solche Zeugen brauchen wir“, sagt Annette Schomann von der Pressestelle der Polizeiinspektion Wismar. Denn das war ein wichtiger Punkt, um überhaupt auf die Spur der Täter zu kommen. Dadurch konnten überhaupt erst Ermittlungen aufgenommen werden. Diese laufen seitdem in alle Richtungen. Dabei beschäftigt die Polizei vor allem zwei Fragen, auf die sie eine Antwort sucht: Wem gehören die Fahrräder und wo wurden sie gekauft?

Liste mit den entwendeten Fahrrädern

Eine erste Anfrage hatten die Beamten dazu auch an das Fahrradgeschäft Thurow in Grevesmühlen gestellt. Eine Antwort ist nach Aussage von Maik Zosel, der dieses Geschäft mit seiner Frau Christin Thurow führt, aber erst möglich, wenn die Polizei eine Liste mit den entwendeten Rädern und den Nummern auf den Rahmen schickt. Nur damit ist ein Abgleich der Daten möglich und kann gesagt werden, ob eines der Fahrräder dort gekauft wurde. Bis gestern war die Liste dort noch nicht eingetroffen.

Nach Aussage von Zosel kommt es ein bis zweimal im Jahr vor, dass sich jemand direkt bei ihnen meldet, dass ihm sein Bike entwendet wurde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer, dass der Besitzer die Rechnung noch hat und sich die Rahmennummer notiert hat.

Rahmennummer unbedingt notieren

Ja, die Rahmennummer ist in jedem Fall wichtig, wie auch Annette Schomann erklärt. Sie sollte sich jeder, der ein Fahrrad besitzt, notieren. Ohne diese Nummer ist eine Identifizierung sehr schwierig. Und wer sich schon ein teures Bike anschafft, der sollte nicht am Schloss sparen und auch dafür lieber etwas mehr Geld ausgeben. Das sieht auch Zosel so. Der Fahrradhändler empfiehlt außerdem, das E-Bike ohne Akku abzustellen. Zum einen sind die Akkus nicht ganz billig, auf der anderen Seite schreckt es mögliche Täter davon ab, dieses Fahrrad zu stehlen.

Zurück zum aktuellen Fall: Die gestohlenen Fahrräder können auch schon vor längerer Zeit gekauft oder verkauft worden sein. Auszuschließen ist das nach Aussage der Frau aus der Pressestelle der Polizei nicht. Deshalb können sich Geschädigte auch jetzt noch nachträglich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 melden.

Von Dirk Hoffmann