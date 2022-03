Grevesmühlen

Wenn andere Jungs in seinem Alter beim Fußball gegen das runde Leder treten, Handball, Basketball oder Volleyball spielen, dann tritt der 13-jährige Christiano Huppertz in der Manege vom Zirkus Huberti auf. Spielend leicht jongliert er dann mit Keulen oder Ringen, begeistert dabei das Publikum.

Der Zirkus Huberti gibt von Donnerstag bis Sonntag Vorstellungen vor dem Ploggensee in Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

„Die Atmosphäre, die Manege und der Applaus sind einzigartig. Ohne Zirkus geht es gar nicht“, sagt Christiano, der in eine Zirkusfamilie hinein wuchs. Vater Joschy Huppertz hatte 2014 den von seinem Vater Ralf Huppertz 1992 gegründeten und bis 2004 geführten Zirkus neu ins Leben gerufen. Denn zehn Jahre lang gab es ihn nicht mehr. Joschy Huppertz arbeitete in dieser Zeit als Zeltverleiher, wo er mehr als jetzt verdienen konnte. Doch die Liebe zum Zirkus, in dem er als Kind mitwirkte, war einfach stärker.

Jonglage-Weltrekord mit Ringen

Die Leidenschaft für diese einzigartige und besondere Welt, Kunststücke und andere Attraktionen den Zuschauern darzubieten, ist auch seinem Sohn deutlich anzusehen. Seine Leichtigkeit, mit der er Teller auf einer Stange tanzen, Ringen oder Keulen in Jonglagen kreisen lässt, ist atemberaubend. „Bei der Jonglage mit Ringen hatte ich mit der Anzahl von sieben auch mal den Weltrekord gehalten“, sagt er voller Stolz. Denn kein Kind im Alter von elf Jahren war auf dem Erdball damals besser als er. Einen Eintrag ins Guinness-Buch gab es damals nicht, weil die Anmeldungen dafür schon durch waren. Für Erwachsene steht dieser Rekord bei zwölf Ringen. „Den möchte ich natürlich wieder übertreffen“, meint Christiano, der sich gerne hohe Ziele setzt. Seine aktuelle Bestmarke liegt bei neun Ringen. In den Vorstellungen nimmt er aber nur sieben Ringe. Denn er will ganz sicher gehen, dass es auch klappt und ihm diese Kunstnummer vor Zuschauern gelingt.

Petra Marquardt frisiert im Beisein von André Huppertz den sechsjährigen Königspudel Susi. Quelle: Dirk Hoffmann

Für die Vorstellungen und eben auch Rekorde übt Christiano täglich mindestens eine halbe Stunde. Oft auch mehr. Doch unbegrenzt Zeit hat der Junge dafür nicht. Denn für Christiano und seine sieben Jahre alte Schwester Celina gibt es neben dem Leben im Zirkus auch das in der Schule. Beide erhalten in der Regel immer an dem Ort ihren Unterricht, wo auch der Zirkus gerade seine Vorstellungen gibt. „Das finde ich sehr interessant und spannend“, sagt Christiano. Immer wieder lernt er dabei neue Mitschüler kennen. Nie zu einem festen Klassenverband zu gehören, das stört ihn nicht. Zumal das so wiederum auch nicht ganz stimmt. Denn wenn vom Spätherbst bis zum Ende des Winters der Zirkus Huberti sein Winterquartier in Kobande bezieht, gehen er und seine Schwester diese Zeit über ins naheliegende Crivitz zur Schule. Dort bekommen die beiden auch ihre Zeugnisse und die überwiegende Zahl an Noten. An den Schulen, wo sie immer nur für ein paar Tage bleiben, ist das seltener der Fall, wie Christiano erzählt. Aber damit hat er natürlich kein Problem und lächelt dabei.

Probleme bei der Schul-Findung

Ganz so einfach sind die Schulwechsel allerdings nicht. Oft stellen sich die Schulen sogar quer und wollen nach Aussage von Joschy Huppertz keine Zirkuskinder aufnehmen. Sie denken, dass das den Klassenverband stören könnte. Manchmal, so Huppertz, musste im Vorfeld sogar bei zehn Schulen angefragt werden, ehe sich eine dazu bereit erklärte. Damit das nicht häufiger vorkommt und schneller eine Schule gefunden wird, schaltet der Zirkus für diese Fälle einen Bereitschaftslehrer aus Rostock ein, der die Probleme vor Ort dann klärt.

Christiano Huppertz lässt einen Teller auf dieser Stange tanzen. Quelle: Dirk Hoffmann

Zum Glück, so sagt Joschy Huppertz, gibt es aktuell diese Probleme nicht. In Grevesmühlen, wo der Zirkus Huberti seit vergangenen Freitag seine Zelte aufgeschlagen hat, besucht Christiano vom 2. bis 4. März die Regionale Schule „Am Wasserturm“. Seine Schwester Celina wird in dieser Zeit an der Grundschule „Am Ploggensee“ unterrichtet.

Nach den Stunden in den Schulen tauchen Christiano und Celina wieder in die Welt des Zirkus ein. Christiano mit Jonglagen und Strapaten auf zwei Bändern (Luftakrobatik), Celina mit Hulahoop und einer artistischen Schlangenverbiegung. Außerdem wird in den Vorstellungen Joschy Huppertz mit seiner Hunderevue mit dem Königspudel Susi und dem Border-Collie Strolchi die Gäste sicher begeistern können.

Vorstellungen in Grevesmühlen und Selmsdorf

Die Vorstellungen am Ploggensee in Grevesmühlen beginnen am 3., 4. und 5. März jeweils um 16 Uhr sowie am 6. März um 14 Uhr. Am Donnerstag ist Happy-Kids-Day. Kinder bis 14 Jahre zahlen dann nur acht Euro und Erwachsene zwölf Euro. An den anderen Tagen zahlen Kinder 14 Euro und Erwachsene 16 Euro.

Nach diesen Vorstellungen zieht der Zirkus Huberti weiter nach Selmsdorf. Dort wird er in der kommenden Woche, ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag, zu den gleichen Zeiten und Preisen wie in Grevesmühlen auftreten. Christiano und Celina gehen dann dort ab Dienstag zur Schule. Und bei den Vorstellungen sind sie natürlich ebenfalls dabei und gehören zu den Hauptakteuren.

