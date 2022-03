Grevesmühlen

Seit 2017 ist das „Eck“ am Busbahnhof in Grevesmühlen Begegnungsstätte, kreatives Zentrum und Ort des Austausches. Hier treffen sich Flüchtlinge, die damals aus Syrien kamen oder auch Einwohnern aus Grevesmühlen und dem Umland, die sich einsam fühlen und Kontakte suchen. Nach einer Pause im Januar hat das „Eck“ jetzt wieder geöffnet.

Corona beschert dem „Eck“ Zwangspausen

„Zu Beginn des Jahres haben wir immer diese Pause gemacht“, erzählt Renate Schürmeyer, die von Beginn an zusammen mit ihrem Mann Johannes das „Eck“ leitet. Seit zwei Jahren kommen aufgrund von Corona allerdings auch immer wieder Zwangspausen dazu und erschweren die Arbeit. Für die Integration und das Miteinander war und ist es aber wichtig, auch in Zeiten der Pandemie Kontakt zueinander zu halten und die Menschen nicht allein zu lassen. Im ersten Lockdown konnten auf der Homepage Zeichnungen zum Ausmalen heruntergeladen oder im „Eck“ abgeholt werden. Kleine Geschichten entstanden so, die nach und nach ein Corona-Tagebuch füllten.

Kinder bauen Vogelhäuser

Jetzt können sich die Menschen im „Eck“ wieder begegnen, aber es gibt immer noch Unsicherheiten. „Zum einen wollen die Besucher niemanden anstecken, auf der anderen Seite verwirren sie die sich ständig ändernden Hygienebestimmungen“, sagt Renate Schürmeyer. Auf die geltenden Regeln wird natürlich auch im „Eck“ geachtet, das mittwochs ab 14 Uhr geöffnet hat. Einige Besucher wollen dann einfach nur miteinander klönen, andere auch kreativ sein. So wie die elfjährige Dalal, die mit ihrem Bruder Adäl (10) Vogelhäuser bemalte. Das Mädchen hatte die Idee dazu.

Ideen für weitere Workshops wünschen sich Renate und Jochen Schürmeyer von den Besuchern. Denn sie möchten das planen, was die Menschen interessiert, die in das „Eck“ kommen. Dieses Haus steht allen Menschen offen, wie die Schürmeyers sagen. Trotz Corona waren auch in den vergangenen Jahren spannende Projekte möglich.

Das „Eck“ in Mannis Gaststätte Das „Eck“ nutzt die Räume der ehemaligen Gaststätte „Mannis Holsteneck” am Busbahnhof in Grevesmühlen. Es handelt sich dabei um ein offenes Kreativ- und Kulturprojekt, das von Renate und Johannes Schürmeyer geleitet wird. Das „Eck“ kooperiert mit der Stadt Grevesmühlen, dem Behindertenverband Grevesmühlen e.V., der Ev. Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai in Grevesmühlen, der Politischen Memoriale M-V e.V. und dem Rotary Club Grevesmühlen. Unterstützung erfährt es außerdem durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern und des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg.

So wurden zum Beispiel im Sommer 2020 und 2021 mit Spraydosen Objekte und Wände bemalt. Außerdem fand im vergangenen Jahr bei der Sommerakademie unter Anleitung von Wolfgang Wesenberg und Maria Harder das Papierschöpfen statt und Besucher konnten Klangrohre selbst bauen. Kay Degner, Lehrer für Schlagzeug & Percussion an der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg, führte diesen Workshop durch, der auf große Resonanz stieß.

Das im Eck bei einem Workshop gestaltete Zooschiff. Quelle: Dirk Hoffmann

Im Zooboot Weihnachtsgeschenke verteilt

Auch die gute Verbindung zur St. Nikolai-Kirche nutzten die Verantwortlichen des „Ecks“ im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So wurden 2020 unter Anleitung der Vikarin Sophie Kotte Wimpel bemalt und waren mit dem im Folgejahr unter Anleitung von Renate Schürmeyer entstandenen Zooboot mit Löwe, Hund, Pferd und Spinne Teil einer Ausstellung im Gotteshaus.

Jenes Boot erfüllte dann Ende 2021 noch einen ganz anderen Zweck. Es wurde mit einigen Geschenken bestückt und auf einen Bollerwagen gestellt. Mit diesem zogen die Schürmeyers durch die Stadt und verteilten diese Überraschungen in der Vorweihnachtszeit an jene, die bis dahin regelmäßig ins „Eck“ kamen. Denn aufgrund der ab dem 1. Dezember verschärften Hygienebestimmungen mit 2G plus waren größere Zusammenkünfte von Menschen dort nicht möglich.

Renate Schürmeyer neben dem Eck in Grevesmühlen. Quelle: Dirk Hoffmann

Nach dem Ausflug mit dem Bollerwagen hat das Boot jetzt seinen Platz auf dem Tisch im Flur des „Ecks“. Davor liegen einige Tonarbeiten, die hier ebenso wie die an der Wand hängenden Masken zu sehen sind. Und das Blatt eines Jahreskalenders ist mit dem Bild einer Collage gefüllt, die Schülerinnen und Schüler der Grevesmühlener Förderschule „An den Linden“ über mehrere Tage im Herbst 2021 entstehen ließen.

Von Dirk Hoffmann