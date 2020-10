Grevesmühlen

Mit der Verlegung der Fernwärmeleitung vor zehn Jahren, ist die Wismarsche Straße aufgehübscht worden. „In Abstimmung mit der Stadtverwaltung werde der aufgenommene Bereich als Fahrstreifen so hergerichtet, dass das Radfahren in der Altstadt in Zukunft leichter fallen wird“, berichtete die OZ am 1. Oktober 2010.

Die Verlegung der Fernwärmeleitung sollte ursprünglich im Parkstreifen erfolgen. Doch die vorgefundenen Leitungsbestände machte es notwendig, die Straße aufzubuddeln. Und das wurde gleich genutzt, um einen Fahrstreifen für Radfahrer herzurichten. Das kam zunächst gut an. Doch jetzt, zehn Jahre später, kommen wieder kritische Stimmen von Radfahrern. Die Autos werden immer breiter und damit wird es eng für Pedalritter.

Eigentlich sollte die Situation mit einem Bürgerentscheid im Mai 2019 verändert werden. Zugunsten der Fahrbahn sollten Parkplätze reduziert werden, um mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Doch mit 320 Stimmen Unterschied haben die Wähler in Grevesmühlen und den Ortsteilen gegen einen Umbau der Wismarschen Straße gestimmt. 2368 stimmten mit Nein (53,87 Prozent), 2028 mit Ja (46,13 Prozent). Und damit sind dem jetzigen Bürgermeister Lars Prahler für zwei Jahre die Hände gebunden.

Von Jana Franke