Grevesmühlen begrüßt neue Pastorin in stürmischer Zeit

Grevesmühlen

40 Frauen, Männer und Kinder haben am Sonntag in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) den Antrittsgottesdienst von Fabienne Fronek erlebt. Sie ist die neue Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Die 32-Jährige hat bereits im Pfarrhaus ihre Wohnung bezogen. Die Gemeinde wünschte ihr am Sonntag in der Nikolaikirche alles Gute und ein fröhliches Herz.

Die Pastorin sprach in ihrer ersten Predigt in Grevesmühlen über die Stürme in der letzten Zeit, über einen Sturm, den sie am See Genezareth erlebte und über die biblische Geschichte von Jesus im Sturm auf demselben See in Israel. „Stürme gibt es immer wieder in unserem Leben“, sagte Fabienne Fronek. Wichtig sei, wieder Vertrauen zu finden und nach vorn zu blicken.

Fabienne Fronek stammt aus Hagenow. Sie hat in Rostock, Wien und Tübingen studiert.

Von Jürgen Lenz