Grevesmühlen

Hiltraud Düwel sieht es gerne: das mobile Tempomessgerät, das an diesem Tag in der Rehnaer Straße steht und anzeigt, mit welcher Geschwindigkeit hier ein Auto fährt. „Ich finde es gut, dass kontrolliert wird“, sagt die Grevesmühlenerin. Bringen diese Geräte wirklich etwas? Die 74-Jährige antwortet: „Man fährt automatisch langsamer.“ Das haben auch Mitarbeiter der Stadt festgestellt.

Grevesmühlen hat ein Mess- und Anzeigegerät fest im Bereich Mühlenstraße/Am Lustgarten installiert, weil dort viele Kinder auf dem Weg zur Schule die Straße überqueren müssen. Vor längerer Zeit hat die Stadt ein mobiles Gerät gekauft. Im Herbst vorigen Jahres folgte ein Zweites. „Es hat circa 2100 Euro gekostet“, erläutert Pressesprecherin Tina-Sophie Schulz auf Anfrage.

Sie erklärt, was Grevesmühlen zu der Investition bewegt: „Ausgeschilderte Tempolimits werden von Autofahrerinnen und Autofahrern generell leider zu häufig ignoriert.“ Die Anlagen sollten auf die Höchstgeschwindigkeit hinweisen. „Dies ist als freundliche Erinnerung zu verstehen. Abstrafungen erfolgen von der Stadt nicht.“ Das dürfen in Nordwestmecklenburg nur die Verwaltung des Landkreises und die Polizei.

Welche Erfahrungen haben die Mitarbeiter der Stadt mit dem Einsatz der Tempomessgeräte gemacht? Die Pressesprecherin antwortet: „Wir haben den Eindruck, dass der Einsatz Wirkung zeigt und viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dadurch seltener die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten.“

„Autofahrer reduzieren die Geschwindigkeit“

Das ist nicht nur in Grevesmühlen so. Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD) sagte 2017 nach den ersten Einsätzen eines Tempomess- und Anzeigegerätes in der Stadt: „Das Aufhängen der Messtafel hat spürbare Wirkung gezeigt. Autofahrer reduzieren die Geschwindigkeit.“ Anwohner bestätigen die Einschätzung der Bürgermeisterin. Sie beobachten, dass viele Autofahrer, wenn ihnen mit roten Leuchtziffern angezeigt wird, dass sie zu schnell unterwegs sind, langsamer werden – aus Einsicht oder weil sie die soziale Kontrolle fürchten. Passanten und Anwohner sehen die Anzeige und wissen oft, wer das Auto fährt.

In der Großen Seestraße in Grevesmühlen zeigt ein Gerät die Geschwindigkeit der Autos an. Erlaubt sind hier 20 km/h. Quelle: Jürgen Lenz

Selmsdorf setzt bereits seit 2015 auf Tempomess- und Anzeigegeräte. Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) sagt, er habe den Eindruck, dass es etwas bringt. Effektiver sei allerdings der Einsatz von mobilen Blitzern durch den Landkreis.

Vormittags stehen Messgeräte in der Nähe von Schulen

Die Stadt Grevesmühlen wechselt ständig die Standorte der mobilen Tempomess- und Anzeigegeräte. Am Vormittag stehen sie meist in der Nähe von Schulen. „Ansonsten“, so Tina-Sophie Schulz, „überall dort, wo aus unserer Sicht oder nach Hinweisen Bedarf besteht.“

„Es ist unnormal, wie manche Leute durchs Dorf fahren“, sagt Anke Bruch (59), Einwohnerin von Hoikendorf. Quelle: Jürgen Lenz

Einwohner von Dörfern, die zu Grevesmühlen gehören, nutzten im vorigen Jahr die Stadtteilbegehungen, um zu informieren, wo aus ihrer Sicht zu schnell gefahren wird. „Diese Hinweise haben wir gerne aufgenommen und stellen dort sowie an weiteren Orten in der Stadt die Geschwindigkeitsmesser auf“, erklärt Tina-Sophie Schulz.

„Es ist unnormal, wie manche Leute durchs Dorf fahren“

Hoikendorf hat seit dieser Woche ein fest installiertes Gerät. Warum dort? Die Stadtverwaltung antwortet: „In Hoikendorf stand in den vergangenen Jahren vor allem in den Sommermonaten regelmäßig der mobile Geschwindigkeitsmesser, da die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h häufig überschritten wird und Anwohnerinnen und Anwohner uns, unter anderem bei der Ortsteilbegehung im vergangenen Jahr, darauf hingewiesen haben.“

Einwohnerin Anke Bruch berichtet: „Im Sommer ist hier sehr viel Verkehr.“ Autos fahren auf dem Weg zur Ostsee und zurück durch den Ort. Viele ignorieren die Tempo-30-Schilder. „Es ist unnormal, wie manche Leute durchs Dorf fahren“, sagt Anke Bruch. Einwohner von Hoikendorf fürchten um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder.

Ein weiteres Problem sind Lastwagen, die häufig zu schnell durch den Ort fahren. Anke Bruch berichtet: „Die Häuser bekommen Risse. In den Schränken wackeln Gläser.“ Was hält die Hoikendorferin von der Montage eines Mess- und Anzeigegerätes im Ort? „Ich finde es in Ordnung.“

Von Jürgen Lenz