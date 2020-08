Grevesmühlen

Die Geschichte von Don Quichotte, der verzweifelt gegen die Windmühlen ankämpft im Märchen von Miguel de Cervantes und zum Synonym für vergebliche Mühen geworden ist, ist inzwischen 400 Jahre alt. Allerdings hat sie einen aktuellen Aufhänger. Denn so ähnlich wie der berühmte Ritter und sein Knappe Sancho Panza fühlen sich derzeit auch Grevesmühlens Stadtvertreter samt Bürgermeister. Der Grund: In dieser Woche haben die Arbeiten für den Bau von zwei Windkraftanlagen vor den Toren der Stadt begonnen – gegen den ausdrücklichen Willen der Stadt.

Auf dem Acker zwischen der ehemaligen Radarstation und dem Ortsteil Santow werden die beiden Windmühlen, die eine stattliche Nabenhöhe von 164 Meter haben werden, stehen. Bauherr ist die Windprojekt GmbH aus Börgerende. Betreiben allerdings sollen zumindest eine der Anlagen die Stadtwerke Grevesmühlen. Denn wenn sie schon gebaut würden, so die Zielrichtung des kommunalen Unternehmens, dann solle wenigstens der Gewinn in der Stadt bleiben.

Anzeige

Frust bei den Stadtvertretern

Das allerdings ist nur ein schwacher Trost für die Verantwortlichen in den Reihen der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik. Die Stadt hatte vor Monaten bereits im Eilverfahren versucht, juristische Schritte gegen die Genehmigung der Windräder durch das Stalu (Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin) einzuleiten, sie war jedoch im ersten Schritt gescheitert. Die Genehmigung blieb bestehen.

Weitere OZ+ Artikel

Hintergründe, Top-Themen und Urlaub in Corona-Zeiten: Alle OZ-Newsletter im Überblick

Nun war die Frage, ob die Kommune ein Hauptverfahren anstrengen würde, das nicht nur Zeit sondern auch Geld kosten würde. „Am Ende haben die Stadtvertreter entschieden, das Klageverfahren einzustellen“, sagt Bürgermeister Lars Prahler (48, parteilos). Bedeutet: Die Stadt gibt auf. „Sie werden so oder so stehen, bevor wir überhaupt mit der Klage durch sind“, kommentierte CDU-Fraktionschef Thomas Krohn die Angelegenheit.

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen: Die Stadtvertreter haben entschieden, die Klage nicht weiterzuführen.“ Quelle: OVE ARSCHOLL

Hickhack um das Eignungsgebiet

Denn bereits auf der Stadtvertretersitzung hatte Rechtsanwältin Katharina Bernhard, Spezialistin für Verwaltungsrecht, erklärt, dass die Chancen nicht sonderlich gut stünden. „Die Anlagen werden gebaut, unabhängig davon, ob die Stadt weitere juristische Schritte einleitet.“ Ob am Ende ein Betriebsstopp der Windräder herauskäme oder nicht, sei nicht vorhersehbar.

Thomas Krohn (CDU): Die Anlagen werden gebaut bevor wir mit der Klage durch sind.“ Quelle: Franke Jana

Die Stadt hatte in dem Verfahren argumentiert, dass im ersten Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsplanes das Eignungsgebiet Santow herausgefallen war, weil sich in der Nähe der Horst eines seltenen Schwarzstorches befunden haben soll. Wie sich später herausstellte, gab es den Horst schon lange nicht mehr, die Störche auch nicht. Also wanderte das Areal wieder in den Plan.

Der ist zwar seit Jahren im Genehmigungsverfahren und noch immer nicht rechtskräftig, aber die Investoren nutzten die rechtliche Lücke, um beim Stalu einen Antrag zu stellen. Oder besser: zwei. Denn nur wenige Hundert Meter entfernt in Richtung Rolofshagen sollen noch zwei Windräder aufgestellt werden. Ein entsprechender Antrag liegt beim Stalu. Gegen den zweiten Antrag wehrt sich derzeit die Gemeinde Damshagen.

Schlechte Erfahrungen mit dem Testfeld in Questin

Wie Grevesmühlens Stadtvertreter betonten, gehe es mitnichten darum, erneuerbare Energien zu blockieren. Allerdings würde die Kommune gern ein Wörtchen mitreden, was den Ort und die Größe der Windräder anbetreffe. Doch genau das sieht der Gesetzgeber beim Thema Windkraft nicht vor. Stadtvertreter Volkmar Schulz (die Linke) hatte zuvor noch für eine Fortsetzung der Klage plädiert: „Ich finde, wir sollten das Risiko eingehen.“ Doch am Ende war eine Mehrheit dagegen. SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Baetke: „Wenn ich das richtig verstehe, werden die Windräder gebaut, egal ob wir klagen oder nicht.“

Wie hilflos die Kommunen bei diesem Thema tatsächlich sind, das hat die Stadt Grevesmühlen nicht zum ersten Mal erlebt, das Beispiel Questin haben die Verantwortlichen noch vor Augen. Auch dort am südwestlichen Stadtrand wurde gegen das Votum der Bürger und Politiker ein Windpark mit vier Anlagen errichtet – als sogenanntes Testfeld.

Nach Beendigung der Tests durch die inzwischen insolvente Firma Kenersys aus Wismar sollten die Windräder wieder abgebaut werden. Das war 2010. Mittlerweile sind die Anlagen verkauft und produzieren weiter Strom, eine der Anlagen haben die Grevesmühlener Stadtwerke gekauft.

Von Michael Prochnow