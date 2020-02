Grevesmühlen in Faschingslaune: Diese Kostüme mögen Kinder am liebsten

Grevesmühlen

Improvisieren ist alles: Als „Das Sams“ wollte Nele unbedingt zum Fasching gehen. Doch woher unkompliziert solch ein Kostüm beziehen? Rote Haare, blauer Nylon-Anzug, blaue Punkte und eine Schweinsnase im Gesicht – so kennt wohl jeder das spezielle Wesen aus Büchern und Fernsehen. Mit einem blauen Schutzanzug aus dem Baumarkt, einer roten Perücke und einer Nase aus Eierpappe war bei Nele kaum ein Unterschied zum Original zu erkennen – zumindest war die Zehnjährige sofort als „Das Sams“ zu identifizieren.

Traditionell am Tag der Zeugnisübergabe lädt die Grundschule Am Ploggensee die Erst- bis Viertklässler in die Mehrzweckhalle zu einer großen Faschingsparty ein. Die Lehrer hatten mehrere Stationen vorbereitet – vom Kegeln über Bankrutschen bis hin zum Schwimmflossenrennen war einiges dabei.

Fortsetzen können die Kids die Faschingszeit für gewöhnlich am Nachmittag im Hort Am Lustgarten. In diesem Jahr fiel die große Party im Vereinshaus allerdings aus Krankheitsgründen ins Wasser. Mehrere Erzieher und Kinder lagen so kurz vor den Ferien mit Fieber im Bett. Verkleiden konnten sich die Hortkinder aber trotzdem, hatten sich doch einige extra für den Tag ein Kostüm gekauft. Der Fasching im Kleinformat wurde kurzerhand im Hortgebäude gefeiert.

Verkleidet in die Ferien: Im Hort Am Lustgarten feierten die Kinder am Freitag Fasching. Quelle: Jana Franke

Auch hier war zu sehen: Der Fantasie in Sachen Kostümen sind keine Grenzen gesetzt. Wer es draufhat, setzt sich selbst an die Nähmaschine und kreiert fesche Verkleidungen. Die Begabung hat Anika Schinker-Schlottau. Drei Kostüme nähte sie bereits für ihre Töchter Leonie (13) und Mia (6). Das Oma-Kostüm gehörte zwar nicht zu den aufwendigsten, aber zu den lustigsten, wie Mia bestätigt. Cordrock, aufgepeppte Strickjacke, stylishe Perücke aus einer Fleecemütze gefertigt, dickes Brillengestell: Im Kindergarten sorgte das für den einen oder anderen Lacher.

Nur für die Kinder kreativ

Ein wenig länger an der Nähmaschine saß Mama Anika an dem Flamingo- und dem Schwan-Outfit. „Zwei bis drei Stunden vergehen dann schon“, sagt die 38-Jährige. Die schwarzen und weißen Federboas bilden den Hingucker beim Schwan-Kostüm, das Mia im Kindergarten präsentieren will. „Ich bin aber keine Mama und kein Papa, sondern ein Baby-Schwan“, betont die zukünftige Abc-Schützin.

Anika Schinker-Schlottau setzt sich gern an die Nähmaschine. Für ihre Kinder Leonie (13) und Mia (6) nähte die 38-Jährige schon Faschingskostüme. In diesem Jahr geht Mia – wie auf dem Foto zu sehen – als schwarzer Schwan. Quelle: Jana Franke

An die Nähmaschine setzt sich Anika Schinker-Schlottau nur für die Kinder. Sie und ihr Mann Dennis greifen auf gekaufte oder zusammengestellte Kostüme zurück. Eines doppelt tragen? Das kommt für die Grevesmühlener Familie absolut nicht infrage. „Wir haben eine Truhe voller Kostüme“, erklärt Anika Schinker-Schlottau lachend. Gedanken macht sie sich schon, wie sie sich dem Motto des Grevesmühlener Carneval Clubs (GCC) anpasst. „Zwischen Himmel und Hölle, wir tun, was gefällt, beim GCC – verkehrte Welt“, heißt es in dieser Saison. Tochter Leonie ist Mitglied im Verein und führt mit weiteren Mitstreitern als Galaxy-Mädels den Showtanz auf.

Partys der Grevesmühlener Vereine

Beide Grevesmühlener Vereine bereiten sich derzeit auf ihre Partys vor. Der GCC lädt am 15. Februar in die Diskothek K2 ein. Getreu dem Motto „verkehrte Welt“ hat der Verein mit Nicole II. und Juliane I. ein weibliches Paar ohne Prinz. Los geht es um 20.11 Uhr, Einlass ist eine Stunde zuvor.

Der Kreihnsdörper Carneval Verein (KCV) ist eine Woche später dran. Ort des Geschehens ist am 22. Februar der Baltic Park im Grünen Weg. Das Motto: „Im Spielzeugladen feiern wir, bewahre stets das Kind in dir“. Karten im Vorverkauf gibt es für acht Euro im Bastelladen Nagel, beim Friseur Haarmonie und bei Blumen Mundt. An der Abendkasse zahlen die Gäste zehn Euro. Einen Tag später stehen die Senioren im Mittelpunkt. Traditionell lädt der KCV ab 14 Uhr zum Seniorenfasching. Der Eintritt kostet acht Euro.

Hier gibt es Kostüme von der Stange

Kostümierungen sind bei beiden Veranstaltungen natürlich Pflicht. Wer nicht die Muße wie Anika Schinker-Schlottau hat und Stoffreste zu einem lustigen Verkleidungsstück verarbeiten will, ist im Bastel- und Handarbeitsladen von Michael Nagel in Grevesmühlen richtig. Stolze 1500 Kostüme für Kinder hat er zur Auswahl. Vor geraumer Zeit boten er und seine Frau Mareike Nagel ein Großteil davon im Internet an. „Da es ein 30-tägiges Rückgaberecht gibt, kam es leider nicht selten vor, dass Kunden die Ware nach den Faschingsveranstaltungen zurückschickten“, ärgert sich Mareike Nagel. Daher ist der Internethandel für beide keine Option mehr.

Haben jede Menge Auswahl an Faschingskostümen: Mareike und Michael Nagel vom gleichnamigen Bastel- und Handarbeitsladen in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Die Renner im Geschäft sind Prinzessinnen- und Ninja-Outfits für die kleineren Kinder und Lizenzsachen wie Anna und Elsa von „Die Eiskönigin“ und Star Wars-Kleidung für die älteren Kinder.

Die Nachfrage nach Kostümen sei aber in Grevesmühlen weniger geworden. „Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Grundschule ‚ Fritz Reuter‘ keinen Fasching mehr veranstaltet“, mutmaßt Michael Nagel. Und vor einigen Jahren sei Karneval in der Umgebung von der Bevölkerung auch mehr zelebriert worden, glaubt er. „Das Interesse hat spürbar abgenommen.“

Nicht bei Florian von der Grundschule Am Ploggensee. Der Achtjährige findet Fasching cool. Als Polizist hatte der Zweitklässler dieses Mal seinen Auftritt – mit Handschellen. Wen er damit verhaften will? „Vielleicht meinen Lehrer“, sagt er lachend. Aber der hat in den Ferien bestimmt Anderes vor.

Von Jana Franke