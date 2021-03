Grevesmühlen ist bunt: Blumenampeln werden bepflanzt

Grevesmühlen

Erst vor wenigen Tagen wurde die Weihnachtsbeleuchtung vom Grevesmühlener Rathaus entfernt, jetzt wird der Frühling eingeläutet. Thomas Mundt von der Gärtnerei Mundt hat die beiden Blumenampeln vor dem Rathaus im Auftrag der Stadt mit jeweils mehr als 100 Stiefmütterchen bepflanzt.

Auch die Rabatten im Stadtgebiet werden vorbereitet für die Saison. Der zum Blumenbeet umgestaltete Pferdewagen an der B 105, den die Gärtnerei und die Firma Rudebo dem ehemaligen Bürgermeister Jürgen Ditz zum 65. Geburtstag geschenkt hatten, ist ebenfalls bereits neu bepflanzt. „Das machen wir auf unsere Kosten“, so Thomas Mundt. Dreimal pro Saison müssen die Pflanzen in dem Wagen neu gesetzt werden. „Das machen wir gern.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Michael Prochnow