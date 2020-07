Grevesmühlen ist wieder bunt: Künstler verewigt sich am Rathaus

Grevesmühlen

Blauer Himmel, kräftig gewachsene Sonnenblumen und die Grevesmühlener Mühle: Der Eingangsbereich des Amtsgartens am Rathaus ist wieder ein Hingucker, nachdem es dort einige Tage ziemlich trist aussah. Die Stadtverwaltung hat ein neues Motiv für den prominenten Platz in Auftrag geben – zum wiederholten Mal an den als „Morpho“ bekannten Künstler Daniel Wrede aus Grevesmühlen.

Bereits zum dritten Mal verschönert der gelernte Zahntechniker den Bereich mit Farbe. Den Anfang machte 2009 ein Motiv ebenfalls mit Sonnenblumen. Danach zierten die Wände Heuwagen und Krähen. Beides kommt in der Grevesmühlener Sage vor. Jetzt ist es wieder Natur, die Spaziergänger und Autofahrer erfreuen sollen. Die Sonnenblume als Königin des Sommers steht selbstredend als Symbol für die Farbe und Wärme der Sonne – aber auch für die Liebe: eine Hommage an unsere Heimat.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke