Grevesmühlen legt neues Konzept zum Parken in der Innenstadt vor

Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die in den engen Gassen nicht weiterkommen; Müllwagen, die ganze Straßen nicht anfahren können, weil die Autos zu weit auf den Straßen parken; Feuerwehrwagen, die nicht mehr an den Autos vorbeikommen – das ist Alltag in der Grevesmühlener Innenstadt. Die engen Gassen sind für den heutigen Verkehr nicht ausgelegt.

Um die Situation zu entschärfen, hat die Stadt Grevesmühlen ein Anwohnerparkkonzept entwickelt, wie es in anderen Städten bereits erfolgreich umgesetzt wird. Die Anwohner können einen Parkausweis erwerben, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Auswärtige dürfen dann zumindest in den Seitenstraße nicht mehr ihre Autos abstellen. So soll mehr Platz für die Anwohner geschaffen und sichergestellt werden, dass Lastwagen und Rettungsdienst jederzeit durchkommen. So ist der Plan, wie weit ist die Umsetzung?

So soll es künftig nicht mehr aussehen, wenn das Parkkonzept umgesetzt wird. Quelle: Behnk

Lars Prahler (48), Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

„Wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres in die Umsetzung gehen“, sagt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Derzeit würden die Gespräche mit dem Landkreis laufen, denn die Straßenverkehrsbehörde müsse das Konzept genehmigen. „Bisher habe ich noch nichts gehört, was gegen eine Umsetzung sprechen würde“, sagt Anne Burmeister. Die Leiterin des Ordnungsamtes ist federführend für das Konzept verantwortlich.

600 Stellplätze gibt es rund um die Innenstadt

Rund 600 Stellplätze gibt es in der gesamten Innenstadt von Grevesmühlen. Der Großteil davon wird öffentlich bleiben. „Die August-Bebel-Straße, die Wismarsche Straße und der Markt sowie die Parkplätze am Rand der Innenstadt bleiben wie sie sind“, beschreibt Anne Burmeister das Konzept. Nur die Einwohner der Innenstadt können für 30 Euro pro Jahr einen sogenannten

Anne Burmeister, Chefin des Ordnungsamtes Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Anwohnerparkausweis erwerben, der sie dann berechtigt, ihr Fahrzeug in den Seitenstraßen zwischen Badstüberbruch und Bürgerwiese abzustellen. „Der Ausweis berechtigt aber nur den Inhaber, dass er sein Auto dort parken kann, ein Anrecht auf einen bestimmten Stellplatz hat er damit nicht“, betont Lars Prahler. Der Bürgermeister geht allerdings davon aus, dass sich die Situation mit Beginn der Umsetzung entspannen wird. Denn bislang würden vor allem die Angestellten und Unternehmer aus dem Zentrum die Parkplätze in den kleinen Straßen und Gassen nutzen. Das ist mit Inkrafttreten des Konzeptes vorbei. „Ich gehe davon aus, dass dann genügend Platz vorhanden ist.“

Parkausweis nur für Anwohner mit eigenem Auto

Um einen Parkausweis zu erhalten, müssen die Antragsteller allerdings mehrere Bedingungen erfüllen. Wie Anne Burmeister erläutert müsste derjenige nicht nur seinen Wohnsitz im Stadtzentrum haben, er muss auch nachweisen, dass er ein Fahrzeug besitze und keinen Platz auf dem eigenen Grundstück habe. Wie es am Ende läuft, wenn beispielsweise in einem Haus mehrere Personen ein eigenes Fahrzeug haben, müsse dann individuell entschieden werden. „Wir werden uns die Fälle ansehen und dann entscheiden“, sagt Anne Burmeister. Besucherausweise für Autofahrer, die beispielsweise Angehörige oder Freunde im Zentrum besuchen, werde es nicht geben.

Ausweichplätze gebe es nach Angaben der Stadtverwaltung in der Umgebung des Stadtzentrums durchaus. So vermietet die Kommune am Badstüberbruch Stellflächen, die Tiefgarage unter dem Rathaus ist ebenfalls eine Alternative, am Gerberhof gibt es ebenfalls Möglichkeiten. „Uns ist bewusst, dass es eine Umstellung sein wird, aber das Ziel ist es, den Verkehr in der Innenstadt zu entspannen und die Menschen zu animieren, mehr zu Fuß zu gehen“, sagt Lars Prahler.

Von Michael Prochnow