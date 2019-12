Grevesmühlen

Seit mittlerweile drei Jahren brennt in Grevesmühlen die Straßenbeleuchtung wieder durchgängig. Zuvor war aus Kostengründen außerhalb des Zentrums das Licht nach Mitternacht zeitweise abgeschaltet worden. Nachdem die Stadtwerke und die Stadt rund drei Millionen Euro in die Sanierung der rund 1800 Leuchten investiert hatten, war die Nachtabschaltung Geschichte. In fast allen Lampen wurde LED-Technik installiert. Die neue Technik sorgt dafür, dass der Stromverbrauch durch die Straßenbeleuchtung um fast zwei Drittel gesunken ist. Wie hoch die Einsparungen genau sind und was die Investitionen alles bewirkt haben, darüber berichten wir in den nächsten Tagen.

Von Michael Prochnow