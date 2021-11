Grevesmühlen setzt auf Coworking Space: Neue Hoffnung für die Stadt

Grevesmühlen

In Kalifornien ist sie entstanden, in Grevesmühlen könnte sie bald Einzug halten: Coworking, eine moderne, flexible Form der Zusammenarbeit.

„Ich glaube, das Potenzial ist da. Gerade der ländliche Bereich schreit nach Coworking“, sagt der Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler. Nach seiner Auskunft hat die Stadt einen potenziellen Betreiber für einen Coworking Space im Alten Rathaus gefunden. Bekanntgegeben wird dessen Name noch nicht.

Eine weitere Auskunft des Bürgermeisters zeigt aber, wie ernst es dem Betreiber und der Stadt ist: „Wir sind seit drei Monaten intensiv in der Vorbereitung.“ Voraussichtlich im Frühsommer kommenden Jahres könnte im Alten Rathaus und davor das Coworking in Kombination mit einer Gastronomie eröffnet werden.

Mietvertrag noch nicht unterschrieben

Um den Weg zu ebnen, sollen 250 000 Euro aus dem Sofortprogramm „Lebendige Innenstadt“ fließen – für Sanierungsarbeiten, Möblierung und Software. Der Hintergrund: Das Land Mecklenburg-Vorpommern will mit Hilfe von Zuschüssen die Innenstädte beleben. Ein Mietvertrag für das Coworking mit Gastronomie im Alten Rathaus wurde nach Lars Prahlers Auskunft noch nicht unterschrieben. Infrage kommen Räume im Erdgeschoss und im Keller der stadteigenen Immobilie.

Das heutige Alte Rathaus in Grevesmühlen steht seit 1715 an der Ecke Markt/August-Bebel-Straße. Quelle: Jürgen Lenz

Seit 1994 erlebte sie viele Aufs und Abs. Nach jahrelangem Leerstand wurde sie von 1997 bis zum Frühjahr 2000 saniert. Dann öffnete ein Gasthof. Nach der Insolvenz im Sommer 2003 übernahmen zwei andere Betreiber. Auch sie scheiterten – 2005 gaben sie auf. In den folgenden Jahren versuchten sich zwei weitere Gastronomen, bis 2013 das Unternehmen Schnitzel-Kaiser eine Gaststätte eröffnete. Sie schloss 2018. Im früheren Restaurant im Erdgeschoss werden jetzt Skulpturen von Ines Moll-Klemp, Bilder von Dorit Markwart und Gedichte von Thomas Klemp gezeigt.

„Es ist auch eine Möglichkeit, Neubürger zu bekommen“

In den ehemaligen Hotelzimmern im Obergeschoss hat sich im September die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Nordwestmecklenburg angesiedelt. Dessen Geschäftsführer, Martin Kopp, begrüßt das Coworking-Projekt in Grevesmühlen. Er sagt: „Es ist auch eine Möglichkeit, Neubürger zu bekommen.“

Vorgängerbau abgefackelt Beim Stadtbrand in Grevesmühlen 1659 fiel das Rathaus in Grevesmühlen in Schutt und Asche. Handwerker errichteten an seiner Stelle im Jahr 1715 das heutige Rathaus. Über dem Portal schmücken historische Wappen die Fassade. Bis 1885 gab es auf der Nordseite eine Laube mit Arkaden. Handwerker mauerten sie zu, um zusätzliche Räume zu schaffen. Bei Sanierungsarbeiten zwischen 1997 und 2000 wurden die Arkaden wieder freigelegt für das Restaurant des Gasthofes „Altes Rathaus“.

Coworking Spaces bieten ein flexibles Arbeiten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es sie erst seit wenigen Jahren – die meisten in Rostock, weitere in Schwerin, Stralsund und Neubrandenburg, aber auch in einigen Dörfern mit leistungsfähigen Internetanschlüssen. Die Gemeinschaftsbüros eignen sich besonders für Freiberufler, Kreative, Gründer und digitale Nomaden. Die Mieter arbeiten teils für sich allein, teils mit anderen zusammen. Sie können für eine Tages-, Wochen- oder Monatspauschale einzelne Arbeitsplätze mit Internetanschluss und Telefon buchen, aber auch ganze Büros. Datennetz, Drucker, Küche und Sanitärräume sind im Preis meist inklusive.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg arbeitet im Alten Rathaus in Grevesmühlen ganz konventionell in sieben Räumen. Ihr Mietvertrag läuft zunächst fünf Jahre. Ins Dachgeschoss sind Mitarbeiter des Start-up-Unternehmens Novocarbo gezogen. Die Firma ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Pflanzenkohle in Europa. Sie arbeitet seit vielen Jahren an einer Optimierung von Biokohle und deren Nutzung in der Industrie. Novocarbo hat mittlerweile ein Grundstück im Industriegebiet Grevesmühlen Nordwest gekauft, um dort einen neuen Betriebssitz zu errichten. Hauptsitz ist derzeit Dörth, eine Gemeinde in Rhein-Hunsrück-Kreis auf dem halben Weg zwischen Rhein und Mosel.

