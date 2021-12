Grevesmühlen

Wie eine große Familie hatten sich etwa 50 Grevesmühlener, Pastor Frank-Michael Wessel und der ökumenische Posaunenchor am vierten Advent an der geschmückten, beleuchteten Tanne auf dem Markplatz versammelt, um Adventslieder zu singen. Als Überraschungsgast schloss sich auch Landesposaunenwart Martin Hus den festlichen Gesang an.

Chöre waren nicht dabei

„Traditionell treffen wir uns zum gemeinsamen Singen am vierten Advent. Das musste im vergangenen Jahr leider ausfallen“, sagt Ulrike Flügel, Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai in Grevesmühlen. „Sonst war auch der Chor des Gymnasiums und andere Chöre aus der Stadt dabei, die aber wegen Corona jetzt nicht auftreten.“ Um die 200 Besucher waren vor der Corona-Pandemie am vierten Advent in die Kirche gekommen.

Kirchenmusiker Michael Goede dirigierte die Bläser des Posaunenchores. Zwischen den Liedern machte Pastor Frank-Michael Wessel mit einem kleinen Korb die Runde zwischen den Singenden und verteilte Schokolade. Kalt aber stimmungsvoll klang so der Abend des vierten Advent am Weihnachtsbaum in Grevesmühlen aus.

Von Malte Behnk