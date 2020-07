Grevesmühlen

Der Umweltausschuss der Stadt Grevesmühlen sucht nach Flächen, die im kommenden Jahr mit Blumen verschönert werden sollen. Bei einer Begehung in dieser Woche haben die Mitglieder bereits einige Wiesen gefunden.

Gerrit Uhle ist Vorsitzender des Umweltausschusses in Grevesmühlen. Quelle: Archiv

Gerrit Uhle, Vorsitzender des Umweltausschusses: „Die Idee, Blumensaat auf diesen Flächen auszubringen, gibt es schon länger. Es geht einfach darum, Grevesmühlen ein Stück bunter zu machen.“ Und den Insekten Nahrung zu bieten. Drei Wiesen hat der Ausschuss bereits ins Auge gefasst.

Dazu gehört die Grasfläche am Ploggensee gegenüber dem Imbiss, der Bereich östlich der Elf-Tankstelle an der B 105 in Richtung Neu Degtow. Und der ehemalige Bahndamm, also jener Bereich zwischen der neuen Straße, die zur Bahnbrücke führt und der Bahnlinie. „Natürlich sind wir für jeden Hinweis dankbar.

Wenn jemand noch Flächen weiß, wo es sich lohnt, Blumensaat aufzutragen, dann ist das hilfreich.“ Allerdings müsse der Ausschuss dann prüfen, ob es sich auch um städtische Flächen handelt. Denn auf Privatgrund darf die Stadt nicht tätig werden.

Von Michael Prochnow