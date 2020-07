Grevesmühlen sucht Paten mit grünem Daumen

Grevesmühlen

Inzwischen gibt es immer mehr von derartigem Blickfang in Grevesmühlen: bepflanzte Baumscheiben. Unter anderem lassen die Mitarbeiter der Volks- und Raiffeisenbank bereits seit mehreren Jahren drei in der August-Bebel-Straße erblühen. Ebenso hat die Filiale der Gärtnerei Mundt eine solche Visitenkarte vor der Haustür.

Vereinzelt sind auch in der Wismarschen Straße Flächen unter Bäumen liebevoll gestaltet. Umso schöner nun die Idee aus dem Umweltausschuss der Stadt Grevesmühlen, dass das Nachahmer finden möge. Dicht bepflanzte Baumscheiben seien ein Augenschmaus, so die Begründung.

Anzeige

Patenschaft allein oder gemeinsam

Die Ausschussmitglieder möchten Grevesmühlener begeistern, im Stadtzentrum eine Baumscheiben-Patenschaft allein oder gemeinsam mit anderen zu übernehmen und die Stadt erblühen zu lassen.Die Anlage eines Beetes kostet etwa 70 Euro. Die Paten übernehmen dann die Pflege.

Weitere OZ+ Artikel

Von der Idee waren Astrid Hollmann vom Grevesmühlener Gewerbeverein und Stadtvertreterin Christiane Münter begeistert. Als Privatpersonen verschönerten sie die Baumscheibe vor dem Sportstudio von Anke Weihs in der August-Bebel-Straße 19.

Begeistert von New York

„Der Bauhof hat die Fläche mit Erde angefüllt und die Gärtnerei Mundt die Bepflanzung vorgenommen“, erklärt Astrid Hollmann. Christiane Münter war vor einigen Jahren mit ihren Eltern und ihrer Schwester in New York.

Begeistert war sie vom artenreichen Central Park und von den vielen bunten, üppig bepflanzten Baumscheiben in Manhattan, so dass sie nicht lange überlegen musste, die Idee in Grevesmühlen zu unterstützen. „Da auch der weiteste Weg mit dem ersten Schritt beginnt, haben Astrid Hollmann und ich uns kurzerhand zusammengetan“, begründet sie ihr Engagement.

Wer Interesse an einer solchen Patenschaft hat, kann sich an den Bauhof (03881/7230) wenden.

Von Jana Franke