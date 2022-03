Grevesmühlen sucht kreative Ideen für den Energiewandel

Grevesmühlen

Der sprunghafte Anstieg der Öl- und Gaspreise zeigt deutlich, wie sinnvoll es ist, auf alternative Energien umzusteigen, die das Klima nicht negativ beeinflussen. Der Verein „Stadt ohne Watt“ in Grevesmühlen hat sich diesen Umstieg schon bei seiner Gründung 2003 auf die Fahne geschrieben.

Zum zehnten Mal organisiert er in diesem Jahr den „Tag der erneuerbaren Energien“ für die Schulen der Region. Außerdem wird am 29. April zum zweiten Mal der „Stadt ohne Watt“-Preis verliehen. Bewerbungen können noch bis 30. März eingeschickt werden.

Innovative Ideen sind gefragt

„Wir wollen so innovative Ideen zum Thema Energie fördern“, sagt der zweite Vorsitzende des „Vereins Stadt ohne Watt“, Werner Küsel. Die erste Verleihung des Preises fand 2019 statt. Maria Bolzmann hatte eine Geschichte über ein Glühwürmchen geschrieben, dem der Strom ausgeht. Mit lächelnden Elektroautos und Windkraftanlagen, die mit ihrer Umwelt harmonieren, hat sie das Thema Energie in eine kindgerechte Form gebracht. „Wir haben sie dann unterstützt, das Kinderbuch herauszubringen“, sagt Werner Küsel, was es zusätzlich zum Preisgeld von 500 Euro und einer kleinen Skulptur gab.

Der Weg zum „Stadt ohne Watt“-Preis Zum zweiten Mal wird in Grevesmühlen am 29. April der „Stadt ohne Watt“-Preis verliehen. Das beste Projekt erhält die „Stadt ohne Watt“-Skulptur und ein Preisgeld von 500 Euro. Bewerbungen können Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Ingenieurbüros, öffentliche Körperschaften, Schulen und Kindertagesstätten mit Sitz und Betätigung in Mecklenburg-Vorpommern einreichen. Abgabetermin für die Wettbewerbsbeiträge ist der 30. März 2022. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtohnewatt.de.

Keine fertigen Projekte gefordert

„Es geht nicht darum, uns fertige Projekte zu präsentieren, eine innovative Idee reicht schon aus“, sagt Küsel. Einzelpersonen, Firmen, Planer, Schulklassen – jeder könne seine Vorstellung von der zukünftigen Energienutzung einschicken. „Das müssen auch keine wissenschaftlichen Abhandlungen sein“, möchte Küsel Barrieren abbauen.

Grevesmühlen auf der Überholspur

Der Wettbewerb zum „Stadt ohne Watt“-Preis findet unter Schirmherrschaft des Landesministers für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Reinhard Meyer, statt. „Der Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben in ihren Koalitionsverträgen festgeschrieben, dass Klimaschutz und der Ausbau der erneuerbaren Energien Vorfahrt haben. Grevesmühlen, die ‚Stadt ohne Watt‘, ist bereits auf der Überholspur, beschleunigt weiter die Produktion sowie die Nutzung der erneuerbaren Energien und findet immer wieder neue Verbindungen beispielsweise in einem Grünen Gewerbegebiet. Mit der Einbeziehung von Schulen am Tag der erneuerbaren Energien werden junge Leute für die Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien begeistert“, sagt der Minister.

Lars Reuter von der Firma Windprojekt erklärte 2019 Schülern die Windkraftanlage bei Questin und den Zusammenhang mit einem Wasserstoff-Pkw. In diesem Jahr geht es zu den Windrädern bei Santow. Quelle: Michael Prochnow

Mit dem „Tag der erneuerbaren Energien“, der in Grevesmühlen am 29. April in der Preisverleihung gipfelt, sollen Kinder und Jugendliche vor Ort an das Thema Energie herangeführt werden. „In den vergangenen Jahren haben sich im Durchschnitt jedes Mal um die 300 Schülerinnen und Schüler beteiligt“, sagt Werner Küsel. Die Klassen suchen sich dann jeweils zwei der insgesamt sieben Lernorte aus und lassen sich dort die Energieproduktion erklären.

Sie besuchen das Klärwerk, den Wasserlehrpfad am Wasserwerk, die Fotovoltaikanlage, am Bahnhof wird Elektromobilität erklärt und in der Deponie Ihlenberg geht es um die Verwertung von Abfall und die Energieproduktion auf dem Gelände. Neu ist der Standort an den Windkraftanlagen bei Santow. Eine der Anlagen haben die Grevesmühlener Stadtwerke übernommen. Hier wird ab diesem Jahr über Windenergie informiert statt wie bisher am Windpark in Questin.

Von Malte Behnk